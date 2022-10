El Gobierno de Castilla-La Mancha incide en prevenir e investigar para luchar contra el cáncer de mama y lanza un mensaje de esperanza y superación

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha recibido esta mañana a la talaverana Ester Arriero, participante del ‘Reto Pelayo Vida’, el mayor proyecto deportivo de sensibilización sobre la prevención del cáncer en la mujer que existe a escala internacional y que este año celebra su octava edición.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que este reto pone en primer nivel que “existe el cáncer de mama, que es necesario investigar y prevenir”, pero también “que hay esperanza”. En ese sentido, ha recordado que en la región se hicieron el año pasado 120.000 mamografías o que desde 2017 se realizan test genéticos predictivos de cáncer de mama que permiten clasificar mejor el riesgo de la paciente en función del pronóstico facilitando la elección y ajuste del tratamiento, lo que en determinados casos puede evitar el uso de la quimioterapia.



Toledo, 7 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha incidido esta mañana en la importancia de la prevención y la investigación en la lucha contra el cáncer de mama y también en un mensaje de esperanza porque el “cáncer se supera”.



Con estas palabras lo manifestaba la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, tras la recepción del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, a la talaverana Ester Arriero, participante junto con cuatro mujeres más de otras comunidades autónomas, en el ‘Reto Pelayo Vida’, el mayor proyecto deportivo de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer que existe a escala internacional y que este año celebra su VIII edición.



Tras el encuentro, la consejera ha felicitado a las personas que desde 2015 vienen impulsando el ‘Reto Pelayo Vida’, una iniciativa que a su juicio pone en valor dos hechos: la visibilización del cáncer de mama, una enfermedad con gran prevalencia en la población femenina; y que “el cáncer se supera, hay vida después del cáncer. Y no solamente hay vida, sino que se pueden acometer retos muy intensos e importantes, como el Reto Pelayo”.



Blanca Fernández ha destacado la trascendencia mediática de este reto que ha tenido un público de hasta 44 millones de personas, “y esto es poner en primer nivel que existe el cáncer de mama, que es necesario investigar y prevenir; que hay mujeres afectadas, pero que hay mucha supervivencia y esperanza y que se puede pelear y luchar. Si te fijas retos en la vida, el camino, aunque difícil, es más posible. Y éste es el gran mensaje que lanza el Reto Pelayo Vida”.



La consejera también ha insistido en la importancia de la prevención y la investigación en el abordaje de esta enfermedad. Respecto a la primera, ha recordado que dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama de Castilla–La Mancha se realizaron 120.000 mamografías, lo que supone que más del 80 por ciento de las mujeres llamadas para hacerse esta prueba preventiva. Un volumen de respuesta que ha calificado como “muy importante, porque para prevenir el cáncer necesitamos que la población responda a la llamada del sistema público de salud. Y, en ese sentido, las mujeres estamos demostrando ser muy responsables con nosotras mismas, pero también con el sistema público de salud porque cuanto antes se detecta una enfermedad como el cáncer, el diagnóstico y el pronóstico es mucho mejor”.



En cuanto a la investigación, Blanca Fernández ha puesto de manifiesto la apuesta del Gobierno regional ya que permite, por ejemplo, disponer de tratamientos menos agresivos y que dan más esperanza y mejor calidad de vida. Un ejemplo claro ha sido la incorporación en 2017 del test genético predictivo de cáncer de mama que permite clasificar mejor el riesgo de la paciente en función del pronóstico, así como facilita la elección y ajuste del tratamiento.



“Hemos incorporado en estos últimos años la prueba genómica que permite que muchas mujeres mastectomizadas no hayan tenido que sufrir la quimioterapia porque no la necesitaban. Por tanto, la investigación es muy importante para estos avances que mejoran la calidad de vida de muchísimas personas”, ha dicho la consejera al respecto.



Al encuentro, además de Ester Arriero, ha asistido el director del ‘Reto Pelayo Vida’, Eric Frattini. A lo largo del mismo han explicado que este año ha habido más de 2.000 peticiones de mujeres solicitando participar en este evento, entre las que ha sido elegida la castellanomanchega Ester Arriero, que junto a otras cuatro mujeres participará en una experiencia que las llevará a Jordania, donde realizarán pruebas físicas de gran dureza de ciclismo, escalada y buceo con el fin de divulgar los beneficios de realizar ejercicio físico durante y después del tratamiento de cáncer.







