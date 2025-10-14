La venta del Sevilla sigue en marcha

A día de hoy, la venta del Sevilla parece inevitable. Ni la irrupción de Almeyda ni la aparición de la aparente calma social han variado lo más mínimo el proceso de venta de los paquetes accionariales importantes de la entidad. Es cierto que los movimientos y las conversaciones se están llevando con sigilo, y el hecho de que se esté especulando con este asunto desde hace años ha restado trascendencia a los nuevos datos que van saliendo. “Vamos, más de lo mismo”, acaban diciendo todos. Pues no, no es más de lo mismo. Alrededor del club se están dando pasos considerables, hasta el punto de que fuentes solventes aseguran que este proceso de venta podría quedar rematado en un año natural.

Actualmente, todos los grandes accionistas, excepto José María del Nido Benavente, están alineados en el mismo sentido: si llega una oferta interesante, venderán. Como es lógico, cada parte juega sus cartas: el que ofrece da menos dinero y el que recibe se muestra ofendido por la oferta y la rechaza. Es parte de la negociación. Hasta el momento, ya han llegado hasta cuatro proposiciones de fondos extranjeros. Todas fueron rechazadas, de momento. Según fuentes consultadas, en las próximas semanas se espera que uno de esos interesados dé otro paso adelante.

La Tercera Vía (Lappí-Quintero) vigila de cerca estos movimientos para igualar una posible e interesante proposición. Cuentan con el hecho de ser sevillistas y de poder arrastrar en el proyecto a Monchi. En los últimos meses, las conversaciones se llevan con gran discreción. Las estrategias han cambiado. Incluso Del Nido Benavente ha decidido también desaparecer de la escena pública. Sigue contrario a vender sus acciones, pero, sin el grupo de los americanos, ha perdido la mayoría. Si llega el dinero, parece que también se unirá.

La idea de todos los que se han interesado es hacerse con un paquete mayoritario que casi ronde el 80%. No quieren dejar “heridos de guerra” en la cuenta que puedan ser piedras en el camino. Incluso abrirán las puertas a los pequeños accionistas. Todo se mueve con sigilo. Sin duda, la operación no es fácil. Pero las sensaciones indican que la época de esta generación de accionistas está cerca de su final. El club, mientras tanto, ha trazado un plan de dos años con Antonio Cordón y Almeyda para limpiar la actual plantilla y recuperar cierto poder económico. Continuará.