El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba 45 millones de euros para proyectos de inversión a través de ayudas directas y financiación en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la aprobación de la convocatoria más ambiciosa de Adelante Inversión, dotada con 40 millones de euros para financiar cerca de un millar de proyectos de inversión empresarial de hasta 900.000 euros para pymes y autónomos de la región.



Patricia Franco ha avanzado también la aprobación de la aportación pública regional de cinco millones de euros al Fondo Consolida a través de SODICAMAN, que va a movilizar 12,5 millones de euros de financiación público–privada en la región a través de préstamos participativos.

Toledo, 22 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha aprobado 45 millones de euros para impulsar proyectos de inversión y reinversión empresarial en la región para empresas, pymes y autónomos de Castilla–La Mancha, que van a servir para movilizar en su conjunto, a través de la colaboración público–privada, 52,5 millones de euros en la región.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado asimismo la aprobación en Consejo de Gobierno de la convocatoria de ayudas de Adelante Inversión y de la aportación regional al Fondo Consolida, a través de SODICAMAN.



La consejera ha comparecido para dar cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno relativos al área de Economía, Empresas y Empleo. Así, y tal y como avanzó el presidente regional, Emiliano García–Page, el Ejecutivo ha dado luz verde a la convocatoria más ambiciosa de la historia de la región de ayudas directas a la inversión empresarial para pymes y autónomos, Adelante Inversión, dotada con 40 millones de euros y que prevé dar cobertura a cerca de un millar de proyectos de inversión en la región.



“Es la mayor apuesta del Ejecutivo autonómico en materia de inversión de nuestra historia”, ha detallado Patricia Franco, quien ha recordado que, desde la llegada al Gobierno del presidente Page, el Ejecutivo regional “ha convocado de manera anual estas ayudas, dotadas con 20 millones de euros, que el año pasado subimos hasta los 25 millones de euros, siendo la primera vez que la convocatoria no pudo dar respuesta con el crédito inicial a las necesidades de inversión de nuestras empresas a pesar de haberlo ampliado al máximo que nos permitía el marco legal”.



De esta forma, el Ejecutivo ha adoptado en Consejo de Gobierno dos decisiones importantes en materia de apoyo a la inversión empresarial. “La primera fue aumentar el crédito de la convocatoria anterior en su resolución hasta los 33 millones de euros; y la segunda ha sido convocar este año por la cuantía más alta hasta la fecha, 40 millones de euros”.



Estas ayudas están dirigidas a respaldar proyectos de inversión de entre 5.000 y 900.000 euros, ya que, en proyectos de mayor importe, “trabajamos para elevarlos al programa Incentivos Regionales para su respaldo a través de fondos Feder”, ha señalado la titular de Economía.



La convocatoria comprende una cobertura de entre el 30 y el 50 por ciento para pequeñas empresas y autónomos, y de entre el 20 y el 40 por ciento para medianas empresas. “La convocatoria está abierta todo el año, de tal forma que los nuevos proyectos de inversión tendrán un plazo de un mes para presentar su solicitud, y aquellos que se hayan movilizado desde el cierre de la convocatoria anterior deberán ratificar su solicitud”, después de que el Gobierno adoptara la decisión de dejar el plazo abierto los 365 días del año, “adaptando la convocatoria a los tiempos de inversión de las empresas”.



Patricia Franco ha aclarado que esta convocatoria “aunque está financiada con fondos Feder, no está condicionada a la llegada de fondos europeos, sino que es una importante apuesta y un compromiso claro del Gobierno regional para apoyar la inversión empresarial en nuestra región”.



Un apoyo que, desde la llegada al Gobierno del presidente Page, “ha supuesto apoyar 2.547 proyectos de inversión de pymes y autónomos en nuestra región, por un importe de casi 107 millones de euros en ayudas directas por parte del Gobierno regional que han respaldado inversiones de más de 342 millones de euros”, lo que significa, ha recordado la consejera, “que cada euro de ayuda pública moviliza tres euros de inversión privada. Y lo hace con una importante repercusión en términos de empleo, ya que estos proyectos han servido para consolidar o crear 33.000 empleos en nuestra región”, ha destacado.



Aprobada la aportación regional al Fondo Consolida



La consejera ha avanzado, además, la aprobación de la aportación de cinco millones de euros por parte del Gobierno regional, a través de SODICAMAN, al Fondo Consolida, firmado hace poco más de un mes con el resto de entidades participantes en el mismo: Sepides, que también hace una aportación de cinco millones de euros; CaixaBank y Banco Santander, que aportan un millón de euros cada una; y Globalcaja, que suma al fondo medio millón de euros.



La iniciativa supone “un ejemplo claro de la necesidad de la colaboración público–privada para respaldar proyectos de inversión empresarial en nuestra región”, ha destacado Patricia Franco, en este caso no a través de ayudas directas, pero sí a través de préstamos participativos que, en el pasado, a través de otros fondos de funcionamiento similar que en su día no apalancaban financiación privada directa, han servido para apoyar y respaldar proyectos tan importantes para Castilla–La Mancha como Puy du Fou.









