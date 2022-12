El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba 94 millones de euros para el Plan de Empleo 2022, del que se podrán beneficiar 11.490 personas

La localidad de Ocaña ha acogido hoy la celebración del Consejo de Gobierno itinerante en el que también se ha acordado poner en marcha un Plan de Ejecución de Infraestructuras educativas de cara al año 2023 que estaría dotado con 45 millones de euros para llevar a cabo 18 actuaciones.



García–Page ha lamentado que el comportamiento de la oposición en Castilla–La Mancha esté “muy por debajo del listón de los votantes del PP, solo así se puede explicar que presenten a los presupuestos de la Comunidad Autónoma enmiendas que suponen un despropósito en términos de déficit y de deuda”.



Ocaña (Toledo), 13 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha aprobado hoy, en la reunión de Consejo de Gobierno en Ocaña, la resolución del Plan de Empleo 2022, dotado con 94 millones de euros para dar una oportunidad de empleo a 11.490 personas en la región. Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, que ha explicado a este respecto que se trata de una hoja de ruta que ha sido consensuado con los empresarios y los sindicatos, “no así con el PP”, que da una oportunidad laboral a muchas personas que no tienen capacidad para ser empleados en la empresa privada y que ayuda mucho a los ayuntamientos.



En este mismo sentido, también ha avanzado que el Gobierno regional ha acordado poner en marcha un Plan de Ejecución de Infraestructuras Educativas para el año 2023, que contaría con 45 millones de euros de presupuesto para llevar a cabo 18 actuaciones en Castilla–La Mancha.



El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado para significar el “buen trabajo” que lleva a cabo el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, al tiempo que ha lamentado la actuación del partido político en la oposición en la Comunidad Autónoma. “El comportamiento de la oposición en Castilla–La Mancha está muy por debajo del listón de los votantes del PP; solo así se puede explicar que presenten a los presupuestos de la Comunidad Autónoma enmiendas que suponen un despropósito en términos de déficit y de deuda”, ha dicho el presidente.



No al cierre de museos en Cuenca



Así, ha lamentado que “el PP aquí enmienda muy poquito los presupuestos: cinco millones de euros como para cerrar los dos museos autonómicos de Cuenca. ¿Qué ha hecho Cuenca al PP?”, ha dicho García–Page, que ha reiterado que lo que proponen desde la oposición es para que se endeude la región y se vaya al déficit.



Contenido de la Ley de Bienestar Animal



En otro orden de cosas, en una clave más nacional, Emiliano García–Page ha celebrado que el PSOE, con el PNV, hayan pactado sobre el contenido del Proyecto de Ley de Bienestar Animal dejar al margen la regulación de la caza. “Éste es un tema autonómico y lo celebro literalmente, y además animo a que esto sirva para que el diálogo con el sector de la caza vaya adelante, no sólo con las comunidades autónomas, sino en el Estado”, ha dicho.



A este respecto, ha subrayado que Castilla–La Mancha es “una potencia cinegética a nivel nacional”. Del mismo modo, García–Page ha indicado que “se trata de miles de puestos de trabajo y una gran tradición en el cuidado de los animales en el mundo rural y los intereses directos de miles y miles de personas en esta tierra. No hablo de ricos potentados, que no me importaría, sino de personas afectadas por un uso y un hábito”, ha rubricado.



En el mismo contexto jurídico, ha subrayado que también “celebraría” que saliera adelante una propuesta que corrigiera los “peros jurídicos” de la conocida como Ley del ‘Sólo Sí es Sí’.



Ley de Universidades



En un contexto similar se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo regional en alusión al texto del Proyecto de Ley de Universidades, sobre el que ha explicado que se trata de una ley que está en trámite. Aun así, ha indicado que renueva su “compromiso doble de apoyarla si viene financiada y de recurrirla al Constitucional si, literalmente, se llaman a andanas. La política del ‘tú pagas’ resulta ya insultante”, ha matizado.









