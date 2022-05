El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la presencia de 29 bodegas y cinco Denominaciones de Origen de la región en la feria vinícola Prowein

Castilla–La Mancha participa en la feria monográfica de vino con un pabellón de cerca de 90 metros cuadrados destinado a la promoción de la imagen de calidad de las Denominaciones de Origen (DO), con presencia agrupada de cinco DO vinícolas regionales por primera vez en la cita alemana.

El pabellón regional acoge estos días una decena de catas comentadas de vinos de Castilla–La Mancha y un ‘Túnel del Vino’, donde también se pueden degustar los vinos de bodegas regionales, incluidas las 29 a las que el IPEX ha apoyado en su estancia en Prowein.



Dusseldorf (Alemania), 16 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está apoyando la presencia de 29 bodegas de la región y de cinco Denominaciones de Origen vinícolas de Castilla–La Mancha en Prowein, la feria monográfica de vino que se celebra desde ayer y hasta mañana en la ciudad alemana de Dusseldorf.



Castilla–La Mancha participa de manera agrupada por decimoquinta edición en Prowein, a través de un estand de cerca de 90 metros cuadrados en el que, por primera vez, se dan cita cinco Denominaciones de Origen vinícolas de la región, en un impulso a la internacionalización de las figuras de calidad castellanomanchegas.



El Gobierno regional, a través del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, participa en la feria Prowein con un estand por decimoquinto año, con un espacio de cerca de 90 metros cuadrados dedicado a la imagen de marca de las figuras de calidad de Castilla–La Mancha, siendo la de este año la primera edición en la que participan cinco Denominaciones de Origen (DO) vinícolas de la región, como son las de La Mancha, Manchuela, Almansa, Jumilla y Méntrida. Estas DO van a celebrar una decena de catas comentadas de algunos de sus vinos dentro de las actividades del estand, que cuenta además con un Business Center para la celebración de encuentro de negocio.



Además de estos espacios, el estand de la región cuenta con un ‘Túnel del Vino’ donde los visitantes y profesionales podrán degustar vinos de las DO participantes, que deberán proceder principalmente de las 29 bodegas expositoras en la feria. Cada DO participa con una base de una docena de vinos en la zona de catas a libre elección, a las cuales pueden añadir 12 referencias de vinos con DO a elección propia.



En el día de hoy, el estand ha recibido la visita del embajador de España en Alemania, Ricardo Martínez; de la consejera delegada de ICEX, María Peña; y el consejero jefe de la Oficina Comercial de Dusseldorf, Manuel Ledesma, que han sido recibidos por el director general de Empresas, Javier Rosell, y el director del IPEX, Luis Noé, quienes han destacado la importancia de promocionar de manera internacional las figuras de calidad vinícolas de la región, así como el peso del mercado alemán para las ventas de vino embotellado desde Castilla–La Mancha.



De hecho, a lo largo del año pasado 2021, las exportaciones vinícolas desde Castilla–La Mancha al mercado alemán superaron los 122 millones de euros, con un importante peso específico del vino embotellado, que superó los 37 millones de euros. Asimismo, en los dos primeros meses de este año, se ha superado ya los 13,2 millones de euros, un 8,8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.









