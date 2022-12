El Gobierno de Castilla-La Mancha apela a la “serenidad”, el “diálogo” y la “responsabilidad” para desbloquear la situación del Tribunal Constitucional

La consejera y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha realizado una petición para desbloquear la situación, “porque las instituciones y la Constitución son más grandes que nosotros; y la soberanía nacional, nos convenga el resultado o no, es el máximo poder del Estado”.



Blanca Fernández también ha manifestado que “la ciudadanía no se merece pensar que dependiendo de quién conforme un determinado órgano judicial, la decisión puede ser una u otra, porque esto es lo verdaderamente grave y no le hacemos ningún favor a la democracia de nuestro país”.



Toledo, 20 de diciembre de 2022.– La portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha, Blanca Fernández, ha hecho un llamamiento “a la serenidad ante tanto ruido político” y a actuar “con cabeza, con diálogo y con respeto” para solucionar la crisis institucional que sufre el país a cuenta de la no renovación de los órganos judiciales.



En este sentido, Blanca Fernández ha manifestado que “hay cosas que están muy por encima de los intereses partidistas”, en referencia a la Constitución Española, de ahí que haya dicho que la Carta Magna está para cumplirse “y no nos vale de nada rompernos el pecho siendo los mejores patriotas y constitucionalistas para luego, cuando llega el momento, no cumplir con la Constitución”.



Por lo tanto, ha insistido en que lo urgente es desbloquear la situación y “aquí tiene una gran responsabilidad la minoría parlamentaria del Partido Popular que ha decidido bloquear y no acatar el resultado de las elecciones”, si bien ha considerado que el esfuerzo lo tiene que hacer todo el arco parlamentario y también el Gobierno de España.



Una situación ante la que ha lamentado que la ciudadanía esté “estupefacta” y “honestamente, la ciudadanía no se merece pensar que dependiendo de quién conforme un determinado órgano judicial, la decisión puede ser una u otra, porque esto es lo verdaderamente grave y no le hacemos ningún favor a la democracia de nuestro país”.



La consejera y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha finalizado como empezó, pidiendo serenidad, diálogo, responsabilidad, sentido común y una petición: “desbloqueo, porque las instituciones y la Constitución son más grandes que nosotros; y la soberanía nacional, nos convenga el resultado o no, es el máximo poder del Estado”.





