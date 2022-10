El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá tres nuevos centros de la mujer y elevará el total a 87 recursos dentro de la red más amplia del país

Se trata de ayudas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos que están integrados en la Red de Recursos del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, como son los centros de atención urgente, las casas de acogida, los centros de atención integral y los centros de atención y valoración integral.



El Gobierno de Castilla–La Mancha incrementa un seis por ciento el presupuesto de los centros de la mujer y de los recursos de acogida a mujeres víctimas de violencia de género para los dos próximos años, una partida que ha aumentado más de un 50 por ciento desde 2015.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha asistido al XVI Encuentro Comarcal de Mujeres celebrado en Azután (Toledo), que ha contado con la participación de 17 asociaciones que suman cerca de 400 mujeres procedentes de los municipios de Alcaudete, Alberche, Alcañizo, Azután, Aldeanueva de Narbarrolla, Aldeanueva de San Bartolomé, Calera y Chozas, La Estrella, La Nava de Ricomalillo, Navalcán, Oropesa, Puente del Arzobispo, Torralba, Torrico, Valdeverdeja y Velada.

Azután (Toledo), 14 de octubre de 2022.– La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha anunciado que el Gobierno regional publica hoy en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha “las bases que van a regular la convocatoria de subvenciones en la que ya hemos establecido que va haber un seis por ciento más de presupuesto para los centros de la mujer y para los recursos de acogida de las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijas e hijos”.



En total, se trata de 15 millones de euros para los próximos dos años que garantizarán el funcionamiento de los 87 centros de la mujer y 15 recursos de acogida, lo que “supone que habrá tres centros de la mujer más en Castilla–La Mancha, convirtiéndose así en la red más extensa de toda España, en esa filosofía de ir mejorando paulatinamente”. De hecho, tal y como ha recordado Blanca Fernández, “si echamos la vista atrás, vemos que desde 2015 hemos incrementado el presupuesto en recursos de acogida y en centros de la mujer en más de un 50 por ciento”.



Para la consejera y portavoz, ésta es la mejor muestra de que “el gobierno de Emiliano García–Page sigue muy comprometido en la lucha por la igualdad de oportunidades, porque entendemos que los centros de la mujer no son un recurso asistencial, sino una palanca que impulsa el cambio social que se tiene que dar para que en la región y, esencialmente en el medio rural, las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”.



En este sentido, Blanca Fernández ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando en esa dirección “con los magníficos equipos que tenemos en los centros de la mujer y sin olvidarnos del tejido asociativo de mujeres de Castilla–La Mancha. Gracias a ellas podemos llegar a prácticamente todo el territorio regional, algo que no es nada sencillo en una Comunidad Autónoma que tiene 919 municipios y 80.000 kilómetros cuadrados”.



Ahondando en esta idea, y “cuando encontramos críticas a estos datos”, la consejera de Igualdad ha subrayado que “en Castilla–La Mancha, los centros de la mujer atienden a más de 22.000 mujeres todos los años y más de 125.000 consultas. Y los recursos de acogida en los últimos 20 años han atendido a más de 16.000 mujeres niñas y niños con esta red de recursos tan potentes que han salvado su integridad física y, en muchas ocasiones, su vida”.



La consejera y portavoz ha realizado estas declaraciones en la inauguración del XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres en Azután (Toledo). Un acto que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Lorena Muñoz; la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo; el delegado de la Junta de Comunidades en Talavera de la Reina, David Gómez; la presidenta de la Asociación de Mujeres ‘El Salto’, Milagros Gracia; y la técnica del Centro de la Mujer de Calera y Chozas, Marisa Gómez.



Visibilizar el trabajo de las asociaciones de mujeres



Se trata de un evento en el que han participado 17 asociaciones que suman cerca de 400 mujeres provenientes de los municipios de Alcaudete, Alberche, Alcañizo, Azután, Aldeanueva de Narbarrolla, Aldeanueva de San Bartolomé, Calera y Chozas, La Estrella, La Nava de Ricomalillo, Navalcán, Oropesa, Puente del Arzobispo, Torralba, Torrico, Valdeverdeja y Velada. Un evento que, a día de hoy, continúa con el mismo objetivo con el que nació, que no es otro –ha dicho Blanca Fernández– que “dar valor y visibilizar el trabajo de las asociaciones y llevar acabo un intercambio de experiencias entre todas ellas”, en esta ocasión a través de la ponencia ‘La salud de las mujeres a lo largo de la Historia’, una comida de convivencia y varios monólogos.



Para finalizar, la consejera de Igualdad y portavoz ha felicitado a todo el equipo de profesionales del Centro de la Mujer de Calera y Chozas por el éxito de este encuentro y por los 25 años de vida que cumple. Un periodo en el que “ha conseguido ser una pieza fundamental, no sólo para las mujeres, sino para esta comarca con todas las actividades que genera y las redes de solidaridad entre las mujeres. Una labor nada fácil en este caso, si se tiene en cuenta que el centro de la mujer de Calera y Chozas atiende a 29 municipios de una comarca eminentemente rural” con cuatro técnicas del ámbito jurídico, psicológico y social para atender todo tipo de demandas: desde la búsqueda de empleo o la ayuda a emprender un negocio, la dinamización de asociaciones y, por supuesto, la atención a las víctimas de violencia de género y la atención psicológica cuando es necesario.









