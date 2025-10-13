De amarillo a naranja: La Marina Alta afronta lluvias intensas este lunes

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido una nueva actualización del aviso por fenómenos meteorológicos adversos que afectarán este lunes a gran parte de la Comunitat Valenciana, debido a los efectos de la DANA Alice, activa desde el pasado jueves.

Se ha establecido la alerta de nivel naranja por lluvias en los litorales de Valencia, Castellón y en el litoral norte de Alicante, incluyendo la comarca de La Marina Alta, donde se han registrado ya precipitaciones de consideración. La alerta estará activa desde las 10:00 hasta las 23:59 horas y se esperan lluvias acumuladas de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en una hora, y de hasta 60 a 100 l/m² en 12 horas.

Así se presenta la jornada de este lunes

Además, se mantiene la alerta amarilla por tormentas en las provincias de Valencia, Castellón y el litoral norte de Alicante, y amarilla por lluvias en el interior de Valencia y Castellón.

El cambio de nivel en La Marina Alta, que inicialmente estaba bajo aviso amarillo, ha generado cierta sorpresa, ya que no se preveía tal incremento de intensidad en las lluvias según las primeras previsiones del día.

Desde Emergencias se recomienda precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y seguir la evolución del tiempo a través de canales oficiales.