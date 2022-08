García-Page garantiza el mantenimiento del grueso de las contrataciones en materia sanitaria y compromete 2.200 puestos más en esta área para la próxima legislatura

“No vamos a tolerar que se apruebe una legislación sobre universidades en contra del sistema universitario y cargando deudas sobre las comunidades autónomas”, ha dicho el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que no tendría “ningún problema en plantear un conflicto constitucional” si el proyecto continúa su curso, tal y como está planteado hasta ahora.

El presidente de Castilla–La Mancha, que ha recordado la aprobación del techo de gasto en el próximo Consejo de Gobierno, se ha comprometido también a “sacar adelante” todos los proyectos y nuevas infraestructuras planteadas.

Guadalajara, 31 de agosto de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha comprometido hoy que “no solo vamos a hacer el esfuerzo de seguir manteniendo al grueso de las contrataciones que se hicieron en su día”, con motivo de la Covid–19 sino que “se ampliarán las plazas y en la siguiente legislatura esta región ofrecerá 2.200 empleos nuevos en materia sanitaria”.



El jefe del Ejecutivo castellanomanchego hacía estas declaraciones, esta mañana, en la ciudad de Guadalajara, en el transcurso de la inauguración de la ampliación del IES 'José Luis Sampedro' en el que ha destacado la labor vocacional del profesorado y del personal sanitario. En este contexto, ha avanzado que además de la ampliación de plazas en el sistema sanitario, se hará lo propio con los y las funcionarios y funcionarias del sistema educativo. García–Page hacía así hincapié en la importancia que el Ejecutivo da a las tres patas del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales.



“La educación es el derecho más absoluto que existe en la Constitución española, es un deber”, ha rubricado. A este respecto, ha lamentado el contenido del nuevo proyecto legislativo en materia de educación universitaria y ha garantizado que no tolerará que se apruebe una legislación sobre universidades en contra del sistema universitario, “cargando deudas sobre las comunidades autónomas”. El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que no tendría “ningún problema en plantear un conflicto constitucional” si el proyecto continúa su curso, tal y como está planteado hasta ahora.



En este contexto, ha avanzado que, en breve, mantendrá un encuentro con el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, para tratar diversos asuntos relacionados con esta institución.



Un techo de gasto "consecuente"



En este orden de cosas ha avanzado que, ya de cara a la próxima semana, en concreto el martes, en el marco del Consejo de Gobierno se va a dar el visto bueno al techo de gasto del Gobierno para la elaboración de los presupuestos. Unas cuentas que estarán en sintonía con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo regional.



“Vamos a poder sacar adelante todos los proyectos planteados y cumpliendo con las normas, no nos vamos a desviar en ningún momento de nuestro programa de trabajo, sin hacer ninguna exageración, porque estamos especializados en crisis”, ha manifestado el presidente regional, argumentando a su vez que el techo de gasto que se va a aprobar “será consecuente, de manera preventiva, con lo que pueden ser años difíciles. No tiraré la casa por la ventana porque haya elecciones en unos meses”, ha afirmado.



García–Page ha estado recorriendo las nuevas instalaciones del IES 'José Luis Sampedro', junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; al presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; y al alcalde de la ciudad de Guadalajara, Alberto Rojo; entre otros representantes de la comunidad educativa guadalajareña.









