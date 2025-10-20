COPE
Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla en el partido ante el Mallorca

La derrota del Sevilla 1-3 ante el Mallorca ha dejado algunos suspensos en el equipo de Matías Almeyda.

Spanish La Liga EA Sports soccer match Sevilla vs Mallorca at Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla, Spain. 18 October 2025900/Cordon Press
Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla ante el Mallorca

Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

1 min lectura4:34 min escucha

