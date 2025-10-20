Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla en el partido ante el Mallorca
La derrota del Sevilla 1-3 ante el Mallorca ha dejado algunos suspensos en el equipo de Matías Almeyda.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura4:34 min escucha
"Las joyas del Louvre han sido sustraídas por cuatro tíos que solo necesitaron siete minutos para cometer uno de los robos del siglo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h