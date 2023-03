García-Page avanza que las poblaciones guadalajareñas de Torrejón del Rey y Alovera contarán con “un nuevo y potentísimo Centro de Salud”

El presidente castellanomanchego ha presentado el nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda para Guadalajara, que será “la primera que tenga toda la provincia integrada en un modelo de servicios públicos totalmente integrado y novedoso”, ha subrayado.



“Hemos más que doblado la intervención del sistema en la gente” desde el año 2015, ha resaltado Emiliano García–Page, pasando de “43 millones de acciones sanitarias” a “95 millones” en la actualidad, ha precisado.





Jadraque (Guadalajara), 3 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado esta mañana, que las poblaciones guadalajareñas de Torrejón del Rey y Alovera van a convertirse en Zonas Básicas de Salud, por lo que ambas localidades van a contar con “un nuevo y potentísimo centro de salud”. Esta decisión, motivada por el incremento demográfico en esta parte de la provincia, permitirá “aliviar la carga” del resto de centros de salud del entorno.



Así lo ha dado a conocer García–Page, en Jadraque (Guadalajara), durante la presentación y firma del protocolo para la implantación del Modelo de Transporte Sensible a la Demanda (TSD) de la provincia guadalajareña que se va a convertir en “la primera en la región que tenga toda la provincia integrada en un modelo de servicios públicos totalmente integrado y novedoso”.



“En esta provincia va a haber dos grandes zonas de salud nuevas”, ha proseguido el presidente autonómico que ha considerado que supondrá una “mejora muy sustancial en una provincia que hoy ya tiene tres veces el hospital que tenía”. Además, ha aseverado que “va a ser un macro hospital como para atender toda la provincia y una parte muy sustancial que no es de la provincia porque vienen incluso de Madrid”, ha aseverado.



Un sistema sanitario “mucho más universal”



“Hemos más que doblado la intervención del sistema en la gente” desde el año 2015, ha puesto de manifiesto el presidente castellanomanchego. No en vano, ha detallado que en aquel momento se realizaban en la Comunidad Autónoma “43 millones de acciones sanitarias” mientras que, en la actualidad, “pasamos de 95 millones”, ha precisado.



Transporte Sensible a la Demanda



“Estamos hablando del 96 por ciento de la provincia de Guadalajara, pero solo del 20 por ciento de la población” ha resumido el presidente regional en referencia a este pionero modelo de movilidad que ya funciona, con buenos resultados, en las provincias de Cuenca y Ciudad Real. A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha puntualizado que el modelo “no es rentable desde el punto de vista mercantil” pero que “sí lo es en términos de dignidad, en términos sociales y de moralidad”, ha subrayado.



En este sentido, García–Page ha insistido en que “estamos dando soluciones con un modelo que es ejemplar” y por el que se están interesando otras comunidades autónomas en España que “nos están llamando para ver qué estamos haciendo”, ha señalado. “Es una labor de creatividad”, ha enfatizado en alusión a este proyecto en el que “nosotros estamos arriesgando”, pero “lo peor es no hacer nada”, ha rematado.



El modelo de Transporte Sostenible a la Demanda para Guadalajara incluirá al 93 por ciento de los municipios y abarcará un 94 por ciento de la superficie de la misma, prestando este servicio a una población de más de 45.000 habitantes. Se trata de “un servicio de calidad, calidez, con mucha alma”, ha reflexionado.



Medidas eficaces frente a la despoblación



“Aquí nos hemos tomado en serio la despoblación y además lo hacemos con orgullo porque tenemos una zona en la provincia superpoblada y otra buena parte de la provincia con movimientos de población a la baja”, ha incidido. Asimismo, García–Page ha destacado las ventajas de la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla–La Mancha aprobada durante esta legislatura “que convierte esto en un derecho: el derecho a que te puedan llevar por servicio público a tu centro de salud, al colegio o al instituto”, ha resumido.



En este contexto, ha celebrado que en la provincia de Guadalajara “el 94 por ciento de la provincia de Guadalajara se beneficia ya de descuentos fiscales importantísimos”, unas bonificaciones incluidas en la nueva legislación autonómica y que “importan para la gente que vive, que tiene que soportar unos gastos que no tendría en la capital”. “Esta es la política que nos tiene que importar, y que nos importa a todos”, ha sentenciado.



En esta firma, en la Casa de la Cultura de Jadraque, Emiliano García–Page ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega; además del alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio Esteban, y decenas de regidores y regidoras de la provincia a cuyos municipios beneficiará este modelo de transporte personalizado.







