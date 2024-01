Un transportista de Ciudad Real tarda seis días para cargar en Francia: "Llevo productos químicos"

Decenas de camioneros de Castilla-La Mancha siguen atrapados en los piquetes de los agricultores franceses en protesta por lo que ellos califican de "competencia desleal" con una producción respetuosa con el medioambiente, que es más cara para el agricultor y que otros países no cumplen, y mayores costes de producción.

Acompañamos a Antonio Palomo, conductor de un camión de la empresa Baltransa de Ciudad Real que tenía previsto cargar en Francia el pasado viernes y no lo pudo hacer hasta este lunes "me tuve que meter por nacionales y comarcales para llegar a París, tuve muchos problemas y me encontré con muchos piquetes". En todo momento les obligaban a coger carreteras secundarias que no están preparadas para el tráfico de camiones "son muy estrechas y cuando se cruzan dos camiones es muy probable que ambos vuelquen a la cuneta".

"El problema son los piquetes, a mis compañeros les han vertido la carga de leche y vino"

Antonio ha podido presenciar cómo los agricultores franceses atacaban muchos de los camiones de sus compañeros, aunque él se ha podido librar " Yo llevo una cisterna, afortunadamente es química y no se han metido conmigo, pero he visto compañeros de las alimentarias que les han abierto las bocas para verter a la carretera su carga de vino o leche o incluso les han quemado el camión".

Un transporte que tenía que haber durado un par de días le ha llevado casi una semana "tenía que haber cargado el viernes y no puede hacerlo hasta el lunes y si todo va bien, llegaré el jueves para descargar". Y todo eso conlleva más gastos que asumen las empresas "esto es un desastre, en tiempo, en gastos y en gasolil. Espero cruzar la frontera en tres horas y me han dicho que de momento en Bayona no hay piquetes".

Sin duda un viaje, que Antonio nunca olvidará...