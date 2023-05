'Con Page, en buenas manos' el lema escogido por el PSOE regional para una campaña "propositiva y cercana"

Bajo el lema 'Con Page, en buenas manos' y en un entorno único en Toledo, el Cigarral de las Mercedes, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha presentado ante los medios las líneas maestras de la campaña electoral a punto de comenzar.

Gutiérrez asegura que tanto la imagen, el cartel y lema pretende ser "una extensión de lo que es Emiliano García Page, una persona cercana, el único candidato que hoy se presente y no solo es, puede ser presidente". El secretario ha valorado la cercanía, la capacidad de gestión y la estabilidad del PSOE de García Page.

Hoy el grupo socialista regional presenta "una campaña regional, propositiva y cercana".

Con Page, CLM está en buenas manos

En buenas manos significa también "manos transparentes y Emiliano García Page ha sido eso, un presidente cercano y limpio" ha asegurado Sergio Gutierrez. Que además ha añadido que en "estas elecciones Page parte como el gran elegido, el más conocido y el que más intención de voto tiene en todas las franjas de edad en las cinco provincias".

Nuñez y la lista más votada

Gutiérrez se ha mostrado muy crítico con el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, y ha asegurado que el 29 de mayo no sólo no será presidente de Castilla-La Mancha, sino que no lo será ni del Partido Popular.

En este punto, ha retado a Paco Núñez a pactar que gobierne la lista más votada si los 'populares' se comprometen a rechazar un hipotético pacto con Vox. Gutiérrez aseguraba que "todos salimos a ganar y a tener mayoría absoluta. Pero nosotros, desde la plena convicción de que vamos a tener una mayoría muy amplia y que vamos a gobernar con mucho margen, queremos garantizar que Castilla-La Mancha sea una isla y evitar los extremos".