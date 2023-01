Castilla-La Mancha supera los cinco millones de pernoctaciones regladas por primera vez en los once primeros meses del año

Los datos de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural del Instituto Nacional de Estadística de noviembre de 2022 arrojan que por primera vez Castilla–La Mancha supera el umbral de los cinco millones de pernoctaciones regladas, solo en los once primeros meses del año, sin contar los resultados de diciembre.



Castilla–La Mancha registra un récord histórico absoluto de pernoctaciones rurales durante los once primeros meses de año, así como el máximo registro histórico en volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en el conjunto del segmento de alojamiento extrahotelero (rural + apartamentos + campings).



En relación a la situación precovid, Castilla–La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mejor desempeño, la primera entre los destinos de interior representando el 103,6 por ciento de las pernoctaciones regladas registradas en el periodo enero–noviembre de 2019

Toledo, 3 de enero de 2023.– Los datos de alojamiento rural de noviembre respecto a doce meses que arroja la Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada esta mañana, arrojan unos resultados muy positivos en Castilla–La Mancha.



La región registra un crecimiento del 20,1 por ciento en pernoctaciones rurales respecto a noviembre de 2021, siendo el destino que experimenta mayor dinamismo en este mes. Con un 10,8 por ciento sobre el total de viajeros que optaron por alojamiento rural en el mes analizado, la de noviembre de 2022 es la mayor cuota de mercado jamás alcanzada por Castilla–La Mancha en este segmento de alojamiento. En viajeros alojados la región ocupa en noviembre el segundo puesto del ranking por comunidades autónomas con un aumento del 19,3 por ciento.



Los datos del agregado enero–noviembre de 2022 arrojan récord absoluto de viajeros y pernoctaciones rurales para el conjunto de los once primeros meses del año, así como el máximo registro histórico en volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en el conjunto del segmento de alojamiento extrahotelero (rural + apartamentos + campings). En el acumulado anual hasta noviembre, Castilla–La Mancha se sitúa como el destino que más crece en viajeros alojados hasta noviembre y el tercero en pernoctaciones rurales.



Las 745.000 pernoctaciones rurales registradas hasta noviembre ya superan ampliamente el anterior récord de 700.000 noches alcanzado durante los doce meses de 2018, por lo que, al margen de los datos que se registren en diciembre, Castilla–La Mancha ya asegura un récord absoluto de demanda en alojamiento rural para 2022.



En el conjunto de alojamiento reglado, al incorporar la demanda hotelera en el análisis, también se bate récord absoluto de pernoctaciones durante los once primeros meses del año, alcanzando un 103,6 por ciento el grado de recuperación de la demanda frente al umbral de actividad turística de los once primeros meses de 2019, año previo a la pandemia, frente al 95,1 por ciento que registra el conjunto del sector turístico español. Por quinto mes consecutivo puede hablarse de superación total de los efectos adversos de la crisis sanitaria en la demanda del conjunto de alojamiento reglado de Castilla–La Mancha.



Si incorporamos al análisis los datos ofrecidos por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE de las pernoctaciones en hoteles, Castilla–La Mancha supera el umbral de los cinco millones de pernoctaciones regladas, algo que solo sucedió en 2018 y 2019. Se trata de la primera vez que se alcanza este nivel en los once primeros meses, sin contar los resultados de diciembre.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando