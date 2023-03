Castilla-La Mancha considera que el futuro y la igualdad real en las zonas rurales pasa por la incorporación del talento femenino al sector primario

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha hablado de dos elementos clave para que las mujeres que viven en el ámbito rural puedan competir con las condiciones de las que lo hacen en entornos urbanos. En este sentido, ha resaltado, por un lado, la consolidación de los servicios públicos en el medio rural “para afianzar la igualdad de oportunidades” y, por otro, generar oportunidades laborales, algo en lo que “es evidente que el Gobierno de Emiliano García–Page lleva trabajando durante mucho tiempo”.

Toledo, 7 de marzo de 2023.– La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha, Blanca Fernández, ha manifestado que “si queremos tener futuro en el medio rural, es evidente que las mujeres tenemos que dar un paso hacia adelante en el sector primario”.





Para ello, Blanca Fernández ha hablado de dos elementos clave para que las mujeres que viven en el ámbito rural puedan competir con las condiciones de las que lo hacen en entornos urbanos. En este sentido, ha resaltado, por un lado, la consolidación de los servicios públicos en el medio rural “para afianzar la igualdad de oportunidades” y, por otro, generar oportunidades laborales, algo en lo que “es evidente que el Gobierno de Emiliano García–Page lleva trabajando durante mucho tiempo”.





En este sentido, y recordando tiempos pretéritos, ha recordado que “en el medio rural se sufre mucho más cuando se cierra una escuela o una residencia, cuando se recorta la ayuda a domicilio, cuando se cierran las estancias diurnas o cuando no se da comida a domicilio porque no dejas de atender solamente a la persona con dependencia, sino que hace que las mujeres volvamos a nuestro hogar porque recae sobre nosotras la tarea de la crianza y de los cuidados”.





Una situación que la consejera ha contrapuesto al “paso adelante” que ha supuesto el Estatuto de las Mujeres Rurales en cuanto a visibilización y empoderamiento, “una normativa con la que el Gobierno presidido por Emiliano García–Page ha logrado aumentar el número de mujeres en las cooperativas y ha facilitado su incorporación al campo, como así se refleja con las 254 titularidades compartidas –la cuarta parte del total nacional– y con los 4.000 chicos y chicas que lo han hecho desde 2016, con la particularidad de que el 33 por ciento han sido mujeres en la última convocatoria, la cifra más alta de la historia”.





Todo ello sin pasar por alto que Castilla–La Mancha ha reducido el desempleo femenino en 14,5 puntos y con 80.000 mujeres ocupadas más desde 2015; que es la segunda Comunidad Autónoma con menor brecha salarial, o que hay casi 4.000 mujeres autónomas más desde ese mismo año.





Cuotas para un equilibrio real





Blanca Fernández también se ha mostrado partidaria de las cuotas “en tanto en cuanto no haya un equilibrio real entre la representación de los hombres y mujeres”, unas palabras a raíz de la aprobación hoy de una legislación nacional “bienvenida” porque está pensada para impulsar esa representación equilibrada.





La consejera ha realizado estas declaraciones momentos antes de clausurar el ‘Encuentro de Mujeres del medio rural. Mujer y liderazgo’, organizado en Toledo por Asaja, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la capital regional, Milagros Tolón; el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; y su homóloga en la provincia toledana, Blanca Corroto.





