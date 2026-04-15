¿Qué es la carrera profesional? ¿En qué se nota? Te damos las claves del acuerdo entre el Sescam y los sindicatos sanitarios

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los sindicatos con representación en la mesa sectorial han alcanzado un principio de acuerdo para reactivar la carrera profesional sanitaria, paralizada desde hace 14 años. Este consenso ha llevado a la suspensión de las movilizaciones previstas y será ratificado el próximo 20 de abril en un acto presidido por Emiliano García-Page.

¿Cómo funcionará la nueva carrera profesional?

El pacto contempla un proceso extraordinario que se desarrollará entre 2026 y 2028, permitiendo al personal acceder a dos nuevos grados de carrera profesional sobre los ya reconocidos. Este avance se aplicará de forma progresiva tanto al personal estatutario fijo como al temporal y también incluirá a colectivos como el personal de tecnologías de la información, de apoyo o en promoción interna temporal.

Además, se planea una convocatoria específica para los profesionales que participaron en el procedimiento de 2010, que fue suspendido, integrando su situación en el nuevo marco. El acuerdo también sienta las bases para un futuro modelo de carrera profesional que valore la trayectoria, la formación continuada y la actividad investigadora.

El impacto en la nómina del personal sanitario

La noticia ha sido recibida con satisfacción por los profesionales. Miguel Ángel González, médico de urgencias en el Hospital Universitario de Toledo, afirma: "Los trabajadores valoramos muy satisfactoriamente este acuerdo que se ha alcanzado, porque supone un reconocimiento de una lucha que teníamos desde hace 14 o 15 años, y que por fin culmina nuestras esperanzas para la promoción profesional, y, aparte, el reconocimiento económico".

Esta mejora se traducirá en un incremento salarial concreto. Según explica el doctor González, en el caso de los facultativos, cada grado supondrá un aumento de unos 230 euros mensuales. La aplicación de estos efectos económicos será gradual y, según el acuerdo, los profesionales comenzarán a cobrar las nuevas cantidades en la nómina de enero de 2027.

Desde el Sescam han subrayado que este acuerdo "es fruto del diálogo y del trabajo conjunto con las organizaciones sindicales", reflejando una "voluntad compartida de avanzar en el reconocimiento y desarrollo profesional de los trabajadores".