La logística en huelga: si no hay acuerdo, los paros empezarán el 14 de noviembre

La idea es sencilla: el convenio está desactualizado y a penas se ha renovado desde que se firmara hace siete años. Ahora los sindicatos quieren que se revise y sus exigencias no son principalmente económicas. Lo que piden es más cuidado psicológico de los trabajadores: la evaluación de riesgos laborales con perspectiva de género, un protocolo para emergencias climáticas, otro para lactancia y para trabajadores que se incorporan tras largos periodos de baja laboral. Algo que no es infrecuente por los horarios y las exigencias del trabajo en el sector, por lo que piden evaluar los riesgos psicosociales de los trabajadores.

Como nos ha contado en COPE Guadalajara el responsable de logística de Comisiones Obreras, Miguel Ángel Ruiz, las negociaciones aún están incipientes, pero "las posturas están alejadas entre comillas porque en el acto mediación se hicieron muchsoesfuerzos. En este caso las dos patronales no entraron a ver las cuestiones planteadas". De no haber acuerdo en 12 días comenzarían los paros parciales y si no se renueva el convenio antes del 16, al día siguiente se convocaría una huelga general.

El sector emplea en la provincia unas 40.000 personas, uno de los más importantes de Guadalajara. Desde la patronal se ha advertido que la petición sindical supondría costes de un 25% y pondría en peligro miles de puestos de trabajo.