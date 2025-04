En este restaurante, tu perro es "más que bienvenido"

Si tienes mascota, en COPE Guadalajara te contamos en qué restaurantes de la provincia puedes ir a comer con ella y disfrutar, además, de su excelente gastronomía. Son, al menos, los dos establecimientos hosteleros de los doce de Castilla-La Mancha que han sido reconocidos con un Solete de la Guía Repsol: 'El Rosetón', en Sigüenza, y 'El Kiosko de la Alameda', en Brihuega.

Juan Manuel Muñoz, chef del Kiosko de la Alameda, en Brihuega

"Aparte de la buena gastronomía, el buen ambiente, el buen servicio, es decir, lo que es el equipo en conjunto, iban buscando que tuviéramos esa afección con los animales de compañía", ha explicado el chef del restaurante briocense, Juan Manuel Muñoz, recordando que, en su caso, "desde el minuto cero, hemos permitido que entraran dentro animales, tanto en taberna como en los otros espacios del restaurante", porque lo que tiene claro este cocinero de origen sevillano es que la comida que elabora con mimo y maestría "tiene que ser apta para todo el mundo y, en este caso, también para los animales".





En el Kiosko de la Alameda, las mascotas "son como un cliente más dentro de la sala" -ha asegurado Muñoz, basado en la experiencia de comprobar que "la mayoría de los clientes vienen con animales que son educados. En el caso de los perros, van amarrados; algunos van con gatos, pero llevan su bolsa. No te das cuenta de que están".





Y todo esto a pesar de que el chef del restaurante no sea propietario de mascota alguna. "Por desgracia, vivo en un piso muy pequeño y no tengo perro, pero mi madre, por ejemplo, sí tiene y es una de las cosas que más agradece: poder venir a un restaurante donde yo trabaje y entrar con su perro". Y bien sabe Juan Manuel Muñoz que no hay nada que no se haga por una madre... y por su mascota.