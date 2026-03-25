Laura Gómez (2ª jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara): "No es una profesión. Es un modo de vida"

A los casi tres meses después de que tomara posesión como jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, Laura Gómez Campos se ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE en Guadalajara.

"He vuelto otra vez a mis orígenes desde que ingresé en la Guardia Civil, al ámbito territorial, porque empecé en Ciudad Real y ahora vuelvo a Castilla-La Mancha, a Guadalajara" -ha señalado, confesando sentirse absolutamente "feliz", ya que en este breve lapso de tiempo ha descubierto que el trabajo que desempeña en nuestra provincia es "apasionante" y, además, "el contacto con la ciudadanía es magnífico y el personal de la Comandancia me lo está poniendo muy fácil".

Laura Gómez, segunda mujer al mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara

Nacida en San Sebastián (Guipúzcoa) hace 49 años, la teniente coronel Laura Gómez es, como se suele decir, hija del Cuerpo. Su padre fue uno de esos guardias civiles que sirvieron en el País Vasco durante los años más duros del terrorismo de ETA.

"Sí, fue una época que yo realmente tampoco viví mucho porque era pequeña y, por ascensos y demás, mi padre se tuvo que ir moviendo de destinos" -ha recordado, aunque reconociendo que, al cabo de los años, ha sido plenamente consciente "de cómo trabajaba la Guardia Civil, de lo que sufrió, pero también de los valores que tenía y que tiene, que allí se demostraron mucho, como la integridad, el valor, el honor" .

Por eso, para Gómez, "recordar la historia es no olvidarla y creo que la Guardia Civil y los componentes de la Guardia Civil que en su día trabajaron en esas circunstancias se merecen que los recordemos".

De este modo, y a pesar de las advertencias de su madre sobre el riesgo real de la profesión, nuestra protagonista ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1997, en una promoción con tan solo dos mujeres. Una inferioridad numérica femenina que, lejos de arredrarla, la inspiró para emplearse a fondo en dar visibilidad a las mujeres en la Institución. De hecho, entre sus múltiples destinos, Laura Gómez ha servido como jefa del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad del Gabinete Técnico de la Guardia Civil entre 2021 y 2024.

Además, durante el año y medio como jefa de Estudios en la Academia de Oficiales de Aranjuez, se convirtió en la primera mujer al mando de un batallón en el Desfile de la Fiesta Nacional en Madrid. Después, el 12 de enero de 2026, cogió las riendas de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, segunda mujer en ostentar ese cargo, tomando el relevo de Cristina Moreno.

Aunque todavía son "muy poquitas", hay mujeres "en todas las escalas" del Cuerpo

"En la Guardia Civil estamos normalizando que haya mujeres en altos cargos dentro de la Dirección General. Podemos decir que estamos normalizando que también nos demos el relevo entre mujeres" -ha subrayado, con el orgullo de saber que, desde el Gabinete Técnico de la Dirección General, ayudó a la implementación de "políticas que permitieran tener una Guardia Civil más moderna, más diversa, en la que la ciudadanía viera que la Guardia Civil, a pesar de sus más de 180 años de historia, se adapta a la sociedad, al devenir del día a día".

Prestamos un servicio a la ciudadanía tal y como lo llevan a cabo los hombres Laura Gómez Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara

Así, desde su incorporación al Instituto Armado en 1988, el número de mujeres ha ido aumentando, demostrando que "se puedan dedicar a prestar un servicio a la ciudadanía tal y como lo llevan a cabo los hombres" y, aunque no ocupan todos los puestos al ser "tan poquitas" aún, "sí que es verdad que ya estamos en todas las escalas" -ha asegurado, apuntando que actualmente hay mujeres en las 21 especialidades que tiene el Cuerpo.

"Hay mujeres especialistas de todo tipo: pilotos de helicópteros, de aviones, de embarcaciones, guías de perros, investigadoras, jefas de comandancia, o sea que prácticamente estamos intentando llegar ya a todos los puestos" -ha indicado, sin desaprovechar la oportunidad de animar a las mujeres jóvenes "a que a que ingresen, para que puedan ejercer una carrera horizontal y vertical maravillosa".

COPE Guadalajara

Y es que, si hay algo que Laura Gómez ha querido dejar claro es que "ser guardia civil no es una profesión", sino "un modo de vida", ya que "te sientes guardia civil desde que te levantas hasta que te acuestas". En este sentido, la Jefa de la Comandancia de Guadalajara ha garantizado que, en el desempeño de la que es su vocación, te sientes "feliz cuando ayudas a la ciudadanía, cuando estás comprometido con los valores del cuerpo, que llevas a gala desde que ingresas y hasta que te vas de aquí".

Con respecto a la valoración que la sociedad hace del Cuerpo al que representa, Gómez ha considerado que "ahora la Guardia Civil es más visible a la ciudadanía. Cada vez más conocen nuestro trabajo, nuestras especialidades", una labor que va más allá de proporcionar seguridad policial a la población, muy especialmente en una provincia como Guadalajara, en la que "llegamos a prestar servicios en pueblecitos pequeños donde no hay otro tipo de servicios y eso la ciudadanía lo valora, porque estamos donde otros no pueden estar".

Prestamos servicios en pueblecitos pequeños, donde no hay otro tipo de servicios. Estamos donde otros no pueden estar Laura Gómez Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara

La Guardia Civil de Guadalajara llega a los pequeños pueblos de la provincia

Es más, según la jefa de la Comandancia guadalajareña, en muchos de esos pequeños municipios, los agentes se sienten "los salvaguardas de personas que simplemente te cuentan cuáles son sus problemas y quieren que les escuches, y, cuanto más nos conozcan, más verán que somos un cuerpo de seguridad abierto, moderno y que solo queremos eso, servir a la ciudadanía".

Somos un cuerpo de seguridad abierto, moderno y solo queremos servir a los ciudadanos Laura Gómez Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara

Por eso, pese a la falta de un mayor número de recursos "tanto personales como materiales", su "reto principal" es "que la ciudadanía tenga percepción de seguridad, que piense que estamos" -ha adelantado, teniendo en cuenta que, aunque "en pueblos pequeños no tenemos acuartelamientos", hoy en día "la modernidad, las nuevas tecnologías permiten que nos podamos trasladar a cualquier población, permiten que podamos recoger denuncias con medios móviles".

"Yo siempre digo que tenemos que intentar con lo que tenemos ser lo más eficientes posible, de la misma manera que podríamos serlo si tuviéramos más personal y más medios" -ha concluido la Teniente Coronel Laura Gómez con una amplia sonrisa sobre su uniforme verde.