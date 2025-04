Este juego creado por una profesora de Guadalajara se cuela en todos los centros de Secundaria de Castilla-La Mancha

'Mujeres Científicas: Congreso Misterioso' es el título de un juego de Escape Room que se va a colar de forma inminente en las aulas de todos los centros de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. Su creadora es Natalia de Lucas, una profesora de Matemáticas del IES Brianda de Mendoza, en Guadalajara.

A través de "20 tarjetas con 20 biografías de científicas y 20 ilustraciones", los alumnos y alumnas tendrán que "identificar a cada científica", ha explicado De Lucas en COPE Guadalajara, desvelando que el juego arranca con una enigmática carta "en la que te invitan a un congreso misterioso y donde hay que desvelar varias cosas".

No en vano, en la aventura lúdica y educativa de la docente alcarreña no faltan enigmas y acertijos relacionados con la criptografía, las matemáticas y las disciplinas STEM (según sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics, o lo que es lo mismo, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Pero, más allá de que los estudiantes de Secundaria de la región se diviertan jugando en equipo, el gran objetivo de la creación de Natalia de Lucas es visibilizar a una veintena de mujeres científicas "que han pasado silenciadas" y "reconocer su labor", ha subrayado, mencionando "casos tan sangrantes" como los de Rosalind Franklin, "que detectó la fotografía 51 de la molécula del ADN y, sin embargo, el Premio Nobel se lo dieron a James Watson y a Francis Crick" o, ya en el siglo XXI, Jocelyn Bell, "que detectó el púlsar, pero el Premio Nobel se lo dieron a su director de tesis, y está viva, es decir, no son cosas que han pasado hace muchos años, sino que hoy en día siguen pasando".

Y, sin duda, si hay una figura femenina del campo científico que De Lucas ha querido destacar de forma especial, Mileva Maric´, primera mujer de Albert Einstein, que este año cumpliría 150 años.

Como consecuencia de una biografía "muy triste", Mileva no tuvo posibilidad de continuar su carrera científica, pero "hace poco se han descubierto unas cartas que guardaba la familia: toda la correspondencia que mantuvieron durante su noviazgo, en la que utilizan expresiones como nuestra teoría o nuestras investigaciones", ha señalado la matemática guadalajareña, refiriéndose, además, a que "descendientes de su primer hijo recuerdan cómo sus padres estaban horas y horas o toda la noche sin dormir, a la luz del candil, haciendo ciencia juntos", algo que demuestra que "Albert Einstein era muy bueno en Física, pero no lo era tanto en Matemáticas", con lo cual, "la parte matemática era en la que tenía que decir mucho Mileva".

Momento de la presentación de 'Mujeres Científicas: Congreso Misterioso' el pasado 11 de febrero

'Mujeres Científicas: Congreso Misterioso' se presentó el pasado martes 11 de febrero, en el marco del 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', con el apoyo de las Consejería de Igualdad y del Instituto de la Mujer.

La Consejería de Educación ya ha adquirido 400 ejemplares del juego, con una inversión de más de 18.000 euros, para distribuirlos próximamente en las aulas de todos los centros de Secundaria de Castilla-La Mancha.