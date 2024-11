Guadalajara se resiste a adelantar las compras navideñas

A falta de las luces típicas adornando plazas y calles y en medio de un mercado invadido por los reclamos comerciales del Black Friday, en COPE Guadalajara, hemos sondeado a la población alcarreña en pleno centro de la capital para comprobar si está ya cargando la cesta de la compra navideña, especialmente con esos productos de alimentación que compondrán los menús especiales que se servirán en esas fechas.

"Yo es que lo hago sobre la marcha y siempre acierto, porque, como son cosas que prácticamente comes todo el año, voy preguntando qué les gusta al uno y al otro y, después, ya me organizo yo", ha confesado una vecina poco dispuesta a adelantar esas compras de Navidad, aunque aclarando que no se lanza a ellas "al límite de la fecha".

En cualquier caso, no arriesgará con el menú, sabiendo que, en su casa, "los platos que triunfan son el cordero y la ensaladilla", a lo que su marido ha apostillado que "no hay que inventar nada. Está todo inventado".

Para la siguiente guadalajareña consultada "el corderito no puede faltar" sobre los manteles navideños, sin que por ello sus comensales hagan ascos a "un pastel de pescado o a una sopa de pescado", aunque en lo que todos volverán a coincidir es en solicitar a la cocinera de la familia una buena ración de "gambas al ajillo".

Pero, a pesar de tener claras las recetas, ha asegurado no tener prisa en adquirir aún los ingredientes, salvo el marisco, que "puede ser la mitad congelado, pero en el cordero no se puede adelantar la compra".

Frente al mostrador de una pescadería céntrica de Guadalajara, nuestra tercera encuestada ha reconocido que, como habitualmente, comenzará a llenar la cesta "un par de días antes" de las fechas señaladas, porque "no me asusta el precio", especialmente teniendo en cuenta que "la Navidad sólo llega una vez al año, así que merece la pena gastarse un poquito más".

COPE Guadalajara Almudena (Pescaderías Mata): "Están anunciando que no va a haber y todo el mundo viene a mirar la gamba"

Y, al otro lado, colocando unas lustrosas gambas blancas, nos atiende Almudena, dependienta de Pescaderías Mata, quien nos advierte de que "este año, hay mucha polémica con la gamba, porque están anunciando que no va a haber y todo el mundo viene a mirar la gamba", así que se empieza a mover la venta, a sabiendas de que "ahora hay mejor precio" y de que, más tarde, "de cara a las Navidades, está menos clasificado y todo vale en esos días críticos, porque no hay género, se va agotando".

Almudena (Pescaderías Mata): "Ahora hay mejor precio, luego, de cara a las Navidades, está menos clasificado y todo vale en esos días críticos"



Lo que es evidente es que estos momentos, el mostrador de este establecimiento histórico de la capital alcarreña exhibe un amplio surtido de marisco, compuesto por "gamba blanca, roja, también roja de Denia; tenemos cinco clases de gambas ahora mismo, al igual que seis clases de carabineros, cinco clases de langostinos", ha apuntado, asegurando que "el marisco siempre lo tenemos muy bien, tanto el congelado como el fresco: langosta, bogavante, centolla, vieiras, zamburiñas...".

Pero no sólo de mariscos viven los banquetes navideños. Por eso, el propietario de Pescaderías Mata, Alfredo Pastor, nos ha señalado los pescados frescos que ofrece su establecimiento, entre los que los más demandados suelen ser "merluza y besugo", y eso a pesar de que este último "está muy caro: entre 50 € y 70 €, dependiendo del tamaño", incluso, "el besugo de costa está entre 60 y 65 €".

Alfredo Pastor (Pescaderías Mata): "Una lubina gorda en el horno está buenísima, tan rica como un besugo"

En cualquier caso, para esos días en los que los consumidores se aflojan el cinturón a la hora de agasajar a la familia o a los amigos, un menú navideño que se precie podría consistir en "un entrante de marisco, con unos langostinos o una gamba a la plancha, unas zamburiñas, unas almejas, incluso unos mejillones al vapor y luego una lubina o una dorada, que sea grande", ha sugerido el pescadero guadalajareño, recomendando además, en el caso de los pescados, un sencillo horneado.

"Como el horno para mí no hay nada, incluso con una lubina gorda, de kilo y medio a dos kilos, en el horno está buenísima, tan rica como un besugo", ha garantizado, sintiéndose totalmente orgulloso de "la calidad que tenemos en este país tan extraordinaria, porque tenemos un don divino, que es el pescado de costa".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE Guadalajara El cabrito y el cordero lechal son las carnes más demandadas en Guadalajara

Para los que opten por las carnes para elaborar sus platos festivos, Carnicería Lozano Martínez, también en Guadalajara, ofrece un amplio abanico de productos.

"Aquí, en nuestra zona, se demandan mucho el cabrito y el cordero lechal, pero el cochinillo, menos", ha indicado su propietario, Roberto, informándonos de que, por ejemplo, "el cordero lechal está entre 15,90 € y 16,90 €", porque, ya se sabe, desde la pandemia de la COVID-19, "ha ido subiendo todo un poquito más. Ahora, volvemos a la normalidad. En Navidad, todo se regula más por el mercado, empieza a entrar género de fuera".