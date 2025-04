El aviso del embajador de Reino Unido en España a los aficionados del Real Madrid que viajen a Londres: "Que lo hagan ya"

Con el Real Madrid preparado para enfrentarse a un nuevo reto europeo en Londres, miles de aficionados blancos ultiman detalles para cruzar el Canal de la Mancha. Pero un aviso urgente del embajador del Reino Unido en España y Andorra, Alex Ellis, ha puesto sobre la mesa un requisito imprescindible para todos los españoles que viajen al país: la autorización electrónica de viaje (ETA).

"Tienen que hacerlo ya"

En una intervención en El Partidazo de COPE, Ellis explicó que desde el 2 de abril ha entrado en vigor un nuevo requisito obligatorio para entrar en el Reino Unido para ciudadanos de países como España. Se trata del ETA, un permiso electrónico similar al ESTA de Estados Unidos. Según indicó el diplomático británico, “es una autorización electrónica para viajar al Reino Unido” que debe gestionarse antes del embarque. “Todos los del Madrid que van a Londres —son todos bienvenidos— pero antes tienen que ir a la web, a gov.uk, poner ETA y llenar un formulario. Muy rápidamente”.

Alamy Stock Photo Pasajeros haciendo cola en el control de pasaportes de la frontera con el Reino Unido en el aeropuerto de Gatwick

Este trámite, según aclaró, “cuesta actualmente 12 libras, pero el día 9 sube a 16”. Es decir, los aficionados que aún no lo hayan hecho tienen tanto una razón legal como económica para no demorarse. La gestión, en principio, es rápida, aunque oficialmente puede tardar hasta 72 horas en aprobarse. “Por eso más vale hacerlo rápidamente”, advirtió Ellis en antena.

Sin este permiso, no se puede entrar

El embajador fue claro: sin el ETA aprobado, no se puede entrar en el país. “En teoría, no se puede entrar. Es obligatorio hacerlo para todos los que no tienen pasaporte estadounidense o que no tienen derecho a residir en el Reino Unido”, sentenció. Además, recordó que este documento no es una visa ni permite trabajar, aunque tiene una validez de dos años.

Para tranquilidad de quienes ya tengan su permiso, Ellis añadió que el sistema busca “aumentar la seguridad en la frontera y hacer que el paso sea más rápido”. Los ciudadanos españoles pueden utilizar los e-gates en los aeropuertos británicos, lo que permite un tránsito ágil. “Debe facilitar hasta un poco el paso. Pero es obligatorio”, recalcó el diplomático.

En medio de la conversación, también surgió la pregunta sobre los propios jugadores del Real Madrid. “¿Los jugadores del Madrid han tenido que hacerlo también?”, preguntó Juanma Castaño. “Tienen que hacerlo. Depende de los casos… Bellingham no”, respondió Ellis con naturalidad.

El embajador también anticipó que la Unión Europea lanzará próximamente su propio sistema similar, algo que ya ha sido anunciado oficialmente por Bruselas con el ETIAS, previsto para su implementación en los próximos meses.

Alamy Stock Photo Pasajeros que se ponen de pie en cuanto un avión de EasyJet hace escala en el aeropuerto de Londres Gatwick, Reino Unido.

Por ahora, la prioridad está clara: cualquier español que vuele a Londres, ya sea para animar a su equipo o por otro motivo, debe completar el trámite. “Háganlo ya mismo, ya mismo, porque si no, es imposible entrar”, insistió Juanma Castaño durante la entrevista.