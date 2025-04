Sorpresa en el once del Real Madrid ante el Arsenal: Miguel Ángel Díaz adelanta el jugador que elige Ancelotti

El Real Madrid afronta este martes un partido clave en su camino hacia la decimoquinta Copa de Europa. El conjunto blanco visita al Arsenal en el Emirates Stadium para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League, y lo hará con varias sorpresas en el once titular, especialmente en los laterales. Así lo adelantó el periodista Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, donde compartió con Juanma Castaño los planes que Carlo Ancelotti tiene para este crucial encuentro.

“Alaba va a jugar mañana de lateral por la izquierda”, explicó Díaz, una decisión que ha generado desconcierto en el entorno madridista, dado que el austríaco no ha actuado en esa posición en toda la temporada. La elección no es menor: se trata de una eliminatoria de máxima exigencia ante uno de los equipos más en forma de Europa. Para el lateral derecho, el elegido será Lucas Vázquez, en lugar del habitual Dani Carvajal, que se encuentra lesionado.

Al faltarle Tchouaméni, necesita meter músculo, y sólo le quedan Valverde y Camavinga Manolo Lama En El Partidazo de COPE

La apuesta de Ancelotti responde, según los analistas del programa, a un intento por compensar la baja de Tchouaméni y mantener el equilibrio en el centro del campo. “Al faltarle Tchouaméni, necesita meter músculo, y sólo le quedan Valverde y Camavinga”, apuntó Manolo Lama. Por eso, el técnico italiano ha decidido mantener a Fede Valverde en el medio, junto a Camavinga, y no desplazarle al lateral como en otras ocasiones.

"Experimento peligroso"

Miguel Ángel Díaz detalló también el resto del once, que incluirá a Courtois bajo palos —quien regresa tras molestias en las rodillas—, con Rüdiger y Raúl Asencio como pareja de centrales. Arriba, ninguna sorpresa: Rodrygo por la derecha, Bellingham por la izquierda, y Vinícius y Mbappé como delanteros.

EFE David Alaba del Real Madrid asiste a un entrenamiento en el estadio del Arsenal en Londres, Gran Bretaña, el 7 de abril de 2025.

La elección de David Alaba en el lateral izquierdo ha generado especial controversia entre los tertulianos. “Yo no veo al austríaco ahora en calidad”, confesó Manolo Lama. Roberto Morales fue más allá: “Me parece un experimento peligroso en unos cuartos de final de Champions. Físicamente no es el futbolista de antes, y tener a Fran García disponible, que no lo está haciendo mal, hace que la decisión sea difícil de entender”.

Por su parte, Courtois se mostró optimista en rueda de prensa: “Estoy al 100%. No creo que nosotros elijamos partidos. Lo que nos pide este escudo es darlo todo siempre”, aseguró, despejando dudas sobre su estado físico y la motivación del grupo.

Un once que dará que hablar

La elección de Lucas Vázquez también ha sido debatida. Guillermo Uzquiano comentó que, aunque es entendible por la situación, “es un nuevo examen de altísima exigencia para Lucas”, mientras que Morales lamentó que Ancelotti no haya buscado otra fórmula.

EFE El defensa del Real Madrid Lucas Vázquez (2i) y el defensa del Valencia Christhian Mosquera durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Valencia disputado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid

Lo cierto es que el Real Madrid llega a Londres con una alineación que no deja indiferente a nadie. Con bajas sensibles, decisiones arriesgadas y la presión de una competición que no permite errores, Ancelotti se la juega con un once valiente, donde la experiencia y la confianza en sus hombres de siempre vuelven a ser su apuesta personal.