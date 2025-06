Cae una tremenda granizada en Guadalajara y las redes se llenan de reacciones: "Parece un lago"

Una tormenta veraniega iba a pasar por la provincia y se esperaban fuertes lluvias. Pero fue algo más que eso: inundaciones, bolas de granizo y vientos huracanados. En cuestión de minutos, varias calles quedaron anegadas, el tráfico se colapsó y los servicios de emergencia se vieron desbordados atendiendo los avisos por toda la capital.

Gran tormenta de lluvia y granizo en Guadalajara

También en la Avenida de Francia el agua alcanzó niveles que obligaron a cortar la circulación. Otras zonas como Cuatro Caminos o la calle Zaragoza también sufrieron importantes inundaciones. Fíjate cómo sonaba el granizo cayendo en la plaza Moreno, justo frente a la Diputación. Cayó el hielo, la lluvia y el viento, con rachas que llegaron a alcanzar los 100 km/h acompañando el torrente.

El Ayuntamiento ya ha hecho balance de las consecuencias. Al menos 20 avisos por inundaciones en la vía pública, garajes y carreteras. La tormenta también afectó a la masa arbórea urbana: se registraron siete caídas de ramas y árboles, algunos de ellos sobre vehículos y viviendas. Fue necesario rescatar a varias personas atrapadas en sus coches o en locales comerciales, y también se produjo el hundimiento parcial de algunas cubiertas y daños estructurales.

Durante toda la noche y también este jueves, los trabajos de limpieza y recuperación han continuado. La retirada de ramas, barro y restos arrastrados por el agua ha marcado el ritmo de la jornada. La piscina municipal de San Roque ha tenido que cerrar temporalmente tras la entrada de barro, y para revisar el estado del arbolado. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se agradece la colaboración ciudadana y se insiste en que los equipos seguirán desplegados donde sea necesario.

Pero mientras muchos relatan el susto como una anécdota y un "no veas la que cayó ayer". Pero ya hay quien mira al cielo con preocupación: los agricultores. El granizo no ha podido llegar en peor momento para el campo. Juan José Laso, presidente de APAG Guadalajara, ha advertido que este nuevo golpe viene a sentenciar una campaña agrícola ya complicada: “Cuando las lluvias no han destruido parte de los cultivos, lo hace el granizo”, lamenta. Y la cosecha de este año vuelve a estar en el aire.