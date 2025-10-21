Henrique: "ElPozo Murcia FS todavía no ha alcanzado su techo, nos queda mucho para llegar a lo máximo"
El guardameta del conjunto charcutero analiza la situación del equipo tras las cinco victorias consecutivas y la vuelta a la competición el próximo sábado contra Osasuna en el Palacio de los Deportes
Murcia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura6:33 min escucha
Temas relacionados
"Los innumerables casos de corrupción del PSOE vuelven una vez y otra vez constantemente a la actualidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h