Henrique: "ElPozo Murcia FS todavía no ha alcanzado su techo, nos queda mucho para llegar a lo máximo"

El guardameta del conjunto charcutero analiza la situación del equipo tras las cinco victorias consecutivas y la vuelta a la competición el próximo sábado contra Osasuna en el Palacio de los Deportes

Henrique, portero de ElPozo Murcia FS
V.C.G.

Henrique, portero de ElPozo Murcia Costa Cálida FS

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura6:33 min escucha

