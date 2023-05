Ana Guarinos: "Los ciudadanos han rechazado la acción de gobierno de los últimos 4 años de Alberto Rojo y C's"

Tras una noche electoral de infarto, el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado un giro político y se teñirá de azul, pero con mezcla, ya que la popular Ana Guarinos, con 13.169 votos obtenidos (31,49%) y 9 concejales, se convertirá en alcaldesa gracias al apoyo de Vox, que no sólo ha duplicado el número de votos, llegando hasta los 6.600, sino también el de ediles, haciéndose con 4.

El PSOE del hasta ahora alcalde, Alberto Rojo, se ha quedado con las ganas, a pesar de haber ganado en número de votos, 16.734, incluso de haber sumado un concejal hasta los 10. Y es que la pérdida de toda representación por parte del que ha sido su socio de gobierno, Ciudadanos, así como de Unidas Podemos, que concurría a las urnas del 28M con Izquierda Unida y Alianza Verde, ha dejado compuesto pero sin novias al Grupo socialista. Por su parte, Aike (A Guadalajara hay que quererla) mantiene su asiento en el pleno municipal.

Con el aire triunfal de la victoria, aunque no haya sido en solitario, Ana Guarinos ha dado las gracias en Herrera en COPE Guadalajaraa los ciudadanos de la capital "por la decisión que tomaron ayer y por esa confianza que han depositado en el centro-derecha de Guadalajara para los próximos cuatro años”, demostrando así que "han rechazado la acción de gobierno de los últimos cuatro años de Alberto Rojo y de Ciudadanos" ya que, tal como ha explicado, "hay mucho trabajo por hacer y los anuncios de estos cuatro últimos años no se han cumplido; la gente quiere un cambio y la alternativa es que gobierne el centro-derecha en la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad que ha manifestado tradicionalmente su apoyo al centro y de forma conservadora al Partido Popular”.

En cuanto a la negociación con su potencial socio de gobierno, Vox, Guarinos ha señalado que, aparte de la conversación mantenida anoche con su candidato, Javier Toquero, y las felicitaciones intercambiadas entre ambos tras los resultados electorales conseguidos, "no ha habido ningún tipo de avance", pero ha vaticinado que "no va haber ningún tipo de problema, porque, tanto para Javier y el equipo que le acompaña como para mí y el equipo que me acompaña, lo primero y principal es Guadalajara y los ciudadanos de esta ciudad”.

En todo caso, la que previsiblemente se convierta en la segunda alcaldesa de la historia de Guadalajara, tras la fugaz Blanca Calvo, ha pronosticado que “se va a conseguir un gobierno bonito, un gobierno estable, que piensa, que cree y que quiere a nuestra ciudad”,asegurando, además, que no le asusta la diferencia de signo político entre el consistorio capitalino y las otras dos administraciones con las que va a tener que departir a lo largo de estos cuatro años que ahora comienzan, Diputación provincial y Junta de Comunidades, ambas gobernadas por el Partido Socialista.



“Espero que no sea un obstáculo; el sectarismo ideológico nunca es bueno y discriminar o negarles a los ciudadanos de Guadalajara aquello que se merecen por el mero hecho de que no hayan votado lo que alguien habría querido, sería una injusticia y yo, por supuesto, no lo voy a consentir bajo ningún concepto", ha advertido Ana Guarinos, argumentando que "de la misma manera que yo espero estar en el Ayuntamiento y representar a todos los guadalajareños, me hayan votado o no, porque todos son ciudadanos y se merecen mi respeto y mi cariño, espero, y así lo voy a exigir, que tanto en la Diputación de Guadalajara como, de manera especial, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta ciudad tenga los servicios e inversiones que se merece”.

Entre esas inversiones urgentes, la candidata popular se ha referido al Hospital, adelantando que su intención es "reclamar que se ponga en marcha hasta el último servicio, porque lo que está pasando con las listas de espera y con los servicios sanitarios que tenemos en esta provincia es inaceptable".

En respuesta a la tesis de que el 'castigo' a Pedro Sánchez haya repercutido en los resultados de las Elecciones Locales y Autonómicas, ha reconocido que “posiblemente se haya castigado al Partido socialista", pero, al mismo tiempo, ha recordado que "aquí, Alberto Rojo se ha tratado de desvincular en todo momento de Pedro Sánchez y de sus políticas", pero le considera "tan responsable como Pedro Sánchez de lo que ha pasado en España".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, de cara a las Elecciones Generales anticipadas convocadas para el próximo 23 de julio por Sánchez esta misma mañana, Ana Guarinos se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el Partido Popular va a resultar vencedor en las mismas, basándose en la seguridad de que "eneste país, se necesita en estos momentos un cambio de políticas, un cambio de políticos y un cambio de rumbo" y, precisamente por ello, ha agradecido que los comicios generales se convoquen "el 23 de julio, mejor que más tarde, porque más cosas podremos resolver y más problemas podremos evitar”.

"España tiene ganas de hablar, tiene ganas de cambiar las cosas, de poner punto y final al peor gobierno que ha tenido nuestro país, con mucha diferencia sobre los demás, que es el gobierno de Pedro Sánchez, y de toda la gente que está detrás y le ha apoyado, también desde la ciudad y desde la provincia de Guadalajara", ha subrayado.