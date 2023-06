Un alumno del IES Castilla de Guadalajara en la fase nacional de la Olimpiada Matemática

Después de haber superado las fases previas de la competición, incluida la final regional que tuvo lugar durante el fin de semana del 20 y 21 de mayo en Toledo, Alejandro Ranz Remartínez, del IES Castilla de Guadalajara, será, en la categoría Juvenil de 3º y 4º de ESO, uno de los tres representantes de Castilla-La Mancha que se batirán los números en la fase nacional de la Olimpiada Matemática 2023, que se disputará de forma semipresencial este sábado 3 de junio en Ciudad Real.

“Desde pequeño, las Matemáticas, los números en general, ha sido algo me ha gustado mucho e interesado mucho y siempre me ha gustado investigar y hacer ejercicios", nos ha contado a Mediodía COPE Guadalajara el alumno alcarreño, explicando orgulloso que, después de haberse apuntado los dos últimos años al reto a través de su instituto, por fin "este año lo hice mejor, parece ser, y he llegado hasta aquí”.

(Los cuatro estudiantes guadalajareños que representarán a Guadalajara en la fase nacional de la Olimpiada Matemática-Imagen: Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas)

Efectivamente, para poder competir este sábado en la Olimpiada Matemática a nivel nacional, Alejandro ha tenido que superar con solvencia una prueba anterior consistente en "tres o cuatro ejercicios, sobre todo de Lógica, más que de números", a los que hay que "encontrar la solución o no encontrarla, no hay término medio. Yo llegué a encontrar las soluciones, los métodos para resolverlo y, por ello, pude triunfar”.

Pero además, este joven matemático ha triunfado también en sus estudios, ya que, en el colofón de su temporada académica en 4º de la ESO, puede contar que va "bien en todas las asignaturas, no tengo problemas en ninguna", aunque reconociendo que los resultados obtenidos, no sólo en Matemáticas sino también en el resto de materias, se deben al "trabajo y el esfuerzo" realizados.

Por eso, más allá de la cita ciudarrealeña de la Olimpiada Matemática este sábado, Alejandro Ranz ya tiene la mente puesta en el siguiente año escolar, en el que cursará 1º de Bachillerato, a pesar de que le resulte demasiado pronto para tener claros sus planes universitarios y mucho menos profesionales.

"Iré por la rama científico-tecnológica y a partir de ahí, como las Matemáticas tienen muchas salidas, aún no lo tengo del todo claro, pero, sí, las Matemáticas es algo que me gustaría estudiar. Tengo que informarme mejor y descubrir qué es lo que me va gustando",ha adelantado, sin descartar la docencia, que "siempre es una opción", como posible itinerario laboral siguiendo así los pasos de su padre, José Antonio Ranz, quien, como no podía ser de otra manera, ha confesado haber sentido "una gran alegría" por el éxito de su hijo en la Olimpiada Matemática hasta el punto al que ha llegado, considerándolo un "acicate para él, para ahora y para el futuro de sus estudios".

La Olimpiada Matemática está convocada y organizada en nuestra región por la Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas (SCMPM), dentro del marco de la convocatoria general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). Su objetivo es contribuir a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y a estimular en el alumnado el gusto por esta disciplina.