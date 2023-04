'Obesidad infantil, un problema que nos come' es el título de la conferencia que el Colegio de Médicos de Guadalajara ofrecerá este miércoles 26 de abril, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro Ibercaja Guadalajara, enmarcada en su ciclo Cuida-T.

En ella intervendrán Alfonso Ortigado Matamala, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá, pediatra cardiólogo y Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara; Ana Cabezas Pumar, Diplomada en Nutrición Humana y Dietética y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza, y Sergio Mozas Illana, Licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid.

En Herrera en COPE Guadalajara, el doctor Ortigado ha comenzado por alertar acerca de la que la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideró ya en 2006"una epidemia de nuestra sociedad". No en vano, si ya en aquel momento un 30% de los menores de Estados Unidos padecían sobrepeso y obesidad, en nuestro país ha sido constatada la misma tendencia.

"A través del Ministerio, el estudio Aladino desde 2011 corrobora estos datos y, efectivamente, tenemos una incidencia, la última del 2019, en la que el sobrepeso es mayor del 23% de la población y la obesidad más del 17%, es decir un 41% de los niños están en riesgo de sobrepeso y obesidad en nuestra población", ha apuntado el pediatra, advirtiendo de que el exceso de peso infantil "tiene unos riesgos serios para la salud, ya no de adulto sino ya en su adolescencia precoz", consecuencias de las que "no somos conscientes, porque como la llamamos siempre la inflamación silente, ya que va trabajando, va atacando tu cuerpo, pero como no hay dolor, como es una inflamación de baja intensidad, creemos que todo va bien".

De ahí que para el especialista resulte "muy importantela labor que se hace en los controles de salud infantil en los centros de salud de Atención Primaria", en los que se puede detectar a tiempo este trastorno que, de hecho, es el más frecuentemente tratado en la consulta pediátrica.

En este sentido, ha explicado que "para saber si un niño está o no obeso no solamente me vale el peso, sino que tengo que relacionarlo con la altura, y a partir de ahí calculamos el Índice de Masa Corporal", indicando que y si éste se sitúa "por encima de 25, hablamos de sobrepeso y si está por encima de 30, hablamos de obesidad".

Tras utilizar pedagógicamente la imagen de un semáforo para relacionar la luz verde con peso normal, la luz ámbar con sobrepeso y la luz roja con obesidad, el doctor Ortigado ha aconsejado "parar ya con ámbar, porque nos está diciendo que ya hay un riesgo; el sobrepeso tiene que ser la sensibilidad para que no lleguemos a la obesidad".

Y es que, a pesar de que existen obesidades de causa "endocrina, metabólica, sindrómica", lo cierto es que "la obesidadmás frecuente es la que depende de hábitos".

De este modo el jefe de Pediatría del Hospital de Guadalajara ha dejado claro que es posibleprevenirla y tratarla modificando esos hábitos de vida a través de "tres pilares",reforzando en primer lugar el comportamiento positivo de estos pequeños y, además,trabajando "dos aspectos muy importantes, como son la alimentación, tanto en cantidad como en calidad, y el ejercicio físico, que se puede hacer adaptado a esas condiciones del niño".

Pero sin duda, la intervención en estos casos no sólo pasa por "reeducar la alimentación y el ejercicio físico del niño, sino de toda la familia".

Finalmente, Alfonso Ortigado ha derribado la falsa creencia heredada de "niño gordito, niño sanito", ya que el menú de graves patologías derivadas del sobrepeso y de la obesidad infantil es amplio.

"No solamente la hipertensión, sino, a nivel cardiovascular, la arteriosclerosis, daño en los endotelios de los vasos, de las coronarias, de las carótidas, que luego habrá accidentes cerebrovasculares", ha señalado, añadiendo también que, "a nivel endocrino, se llega perfectamente a la diabetes mellitus tipo 2, que es el famoso síndrome metobólico; a nivel respiratorio, genera la obstrucción del sueño, la disnea del esfuerzo, la hipoventilación, y, a nivel digestivo, cuidado con el hígado graso".

Además, "a nivel traumatológico, hay muchos problemas con los miembros inferiores, la enfermedad de Blount o enfermedad de Perthes, es decir estos niños tienen muchos problemas muy importantes con las articulaciones que derivan en una artrosis precoz; a nivel nutricional, aunque estén gorditos están en déficit de hierro y de vitamina D", sin olvidar, "a nivel dermatológico, las estrías, los intértrigos".

Pero sin duda, tal como ha advertido, la "salud mental" de estos niños y jóvenes se puede ver gravemente afectada por el exceso de peso, debido a "la depresión, el estrés, la ansiedad, el aislamiento, el rechazo, incluso el acoso escolar que tanto miedo nos da, que es el bullying", añadiendo por último a la lista de fatales consecuencias ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad infantil, "el cáncer, que se relaciona muchas veces con la obesidad".