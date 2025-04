Alarma en el Colegio Badiel: se desprende la cornisa en la entrada del comedor

Los padres y madres de alumnos del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Badiel, en la capital, han denunciado en COPE Guadalajara el estado del comedor del centro, expresando su gran preocupación por la amenaza que su falta de mantenimiento supone para la seguridad tanto de sus hijos como de los trabajadores que lo ocupan diariamente.

Fachada del CEIP 'Badiel', en Guadalajara capital

Y no es para menos, ya que, en la noche del pasado miércoles 9 al jueves 10 de abril, se desprendió parte de la cornisa o alféizar en la entrada del edificio que alberga esta instalación.

"Afortunadamente, el desprendimiento se produjo de noche, pero perfectamente se podría haber producido habiendo niños y trabajadores allí", ha advertido la secretaria del AMPA del Badiel, Gloria Malvar, señalando que, los propios Bomberos de Guadalajara, que acudieron "a petición del grupo directivo del centro" para evaluar el resto de alfeizares, "indicaron que la falta de mantenimiento es bastante evidente, por eso, nos preocupa que eso se pueda volver a repetir".





En este sentido, Malvar ha explicado que el comedor "es un edificio que lleva utilizándose desde hace varias décadas" y muestra "una falta de mantenimiento muy patente", hasta el punto de que "llevamos varios años teniendo problemas con la caldera. De hecho, el grupo directivo se ha tenido que desplazar allí con radiadores eléctricos", por no hablar de que el espacio que ofrece resulta insuficiente y hace necesaria la apertura del nuevo comedor lo antes posible.

"Unos 150 niños utilizan el servicio de comedor y el aula matinal, aunque son menos, también lo utilizan por las mañanas" -ha apuntado, quejándose de que "hace unos meses, por el Consejo escolar, decidieron establecer dos turnos de comida", pero como medida "provisional de cara a la apertura del nuevo edificio", cuya apertura "se está demorando y no entendemos por qué".

Desde la dirección del colegio les han indicado "que están haciendo averiguaciones" sobre los motivos del retraso.

Al fondo, el edificio del nuevo comedor del CEIP Badiel aún sin visos de apertura

"Hablan de falta de documentación y no estamos seguros de en qué punto está; estaban metiendo las instalaciones de gas y se ha detenido y no tenemos constancia de por qué, en realidad", ha lamentado Gloria Malvar, quien, al igual que los demás padres y madres del colegio, esperaba "con mucha ilusión que el nuevo comedor se abriera durante el curso 2024-2025, pero quedan tres meses escasos y no hay visos de que lo vayan a abrir".

En definitiva, desde el AMPA del CEIP Badiel exigen "medidas inmediatas que garanticen la seguridad de nuestros alumnos usuarios del comedor y la apertura del nuevo edificio del comedor", con el fin de que se les preste "un servicio de calidad y, sobre todo, con máxima seguridad para los niños y para los trabajadores del centro".