Los agricultores, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 'Que se dé un paseo'

La Confederación ha hablado de la reclamación patrimonial que los agricultores de las zonas afectadas pretenden hacer a la Confederación: una reclamación patrimonial por la pérdida, dicen, de 2 mil hectáreas de cultivo y millón y medio de euros. La Confederación echa balones fuera y acusa a los agricultores de hacer "el teatrillo" con la reclamación. APAG y ASAJA ya han contestado.

Una pérdida provocada por las inundaciones de las últimas lluvias. Antonio Yáñez, en rueda de prensa, se ha lavado las manos. Además, aseguran que su competencia con respecto a los cauces es "la salud del río y no el riesgo de inundaciones", algo que, aclaran, no depende de la cantidad de vegetación, sino de las lluvias.

La respuesta de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, las Asociaciones Agrarias Jóvenes de Toledo y Madrid no se ha hecho esperar. En declaraciones a COPE Guadalajara, Juan José Laso, presidente de APAG, nos asegura que la reclamación administrativa "está en manos de los servicios jurídicos contratados y que se ha pedido a la Confederación información imprescindible para elaborar la reclamación patrimonial". Además, ha expresado su sorpresa por las declaraciones de ayer, asegurando que cuando estuvieron en la sede “no fue más que un acto plenamente reivindicativo, porque tenemos más de 2.000 hectáreas inundadas en Guadalajara. Me sorprende mucho que la gestión la califique de éxito”. Además, apunta que “ha sido un auténtico desastre. Hay una nefasta gestión de los cauces públicos, hay una nefasta gestión de mantenimiento, no se produce limpieza y están todos los cauces cegados”.

Desde APAG, gente de campo, aseguran que la vegetación sí que incide en el riesgo de inundación de los cauces. Desde la Confederación Hidrográfica hablan de daños puntuales, de incidencias contadas, mientras los agricultores señalan las 2 mil hectáreas echadas a perder y piden una indemnización. Mientras, la Confederación echa balones fuera. Su labor “no es limpiar los cauces para evitar inundaciones”. Desde APAG replican: “Es que los cauces están cegados. Están cegados por cieno, están cegados por cañas y el agua no circula. ¿Qué hace el agua cuando no circula por un cauce? Hace un cauce nuevo. Ese cauce nuevo lo hace en suelos privados y haciendo un daño importante a la actividad agraria”. Desde la Confederación actúan sobre la salud del río, así lo expresan desde presidencia, y Laso asegura que no quieren “que se quite la vegetación en ribera, pero sí que esos cauces sean limpiados”.

"Que se dé un paseo y vea los daños"

Antes de las inundaciones, los agricultores ya hicieron un llamamiento para limpiar con los puntos kilométricos marcados, los puntos donde se debían despejar esos cauces. La respuesta de la Confederación fue negativa y “pasa lo que pasa. Antiguamente no se producían estas inundaciones tan grandes”, apunta. “Los cauces estaban gestionados, estaban mantenidos y el agua no se salía. Llevamos ya un historial de más de cuatro años mandando puntos kilométricos donde hay que hacer actuaciones de limpieza. Y las actuaciones de limpieza las tienen que hacer ellos”.

El día 3 de abril presentaron la reclamación para que sea catalogada como zona catastrófica, para que las ayudas al campo lleguen cuanto antes. Y le hace una invitación, una recomendación al señor Yáñez, presidente de la Confederación: “Pronto volverá a llover y pronto se volverá a inundar. Yo invito al presidente de la Confederación a que se dé un paseo. Yo ayer estuve, por ejemplo, en el río Tajuña, en todo el margen del Tajuña. Invito a que se dé un paseo, a ver si son situaciones puntuales y a ver si esos señores que han perdido cientos de hectáreas, quién les ayuda cuando dice que ha sido un éxito de gestión. Me gustaría que pasara por allí y lo viera”.