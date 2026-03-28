Más de 140 vecinos de este pequeño pueblo llevan ocho años unidos por la 'Pasión': "Que la función salga bien es un mérito, pero lo importante es el proceso"

Escucha a la directora artística de la Pasión Viviente de Iriépal, Ana Vélez, en Mediodía COPE en Guadalajara

A partir de las 17 horas de este sábado, el barrio anexionado de Guadalajara, Iriépal, celebra la octava edición de su Pasión Viviente, estrenando la declaración como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

"Todos los años son especiales, pero, con esta declaración de Interés Turístico Provincial, nos dio muchísimo subidón a todos, o sea, ha sido un impulso también para decir, pues esto va en serio, esto va para adelante" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara la directora artística, Ana Vélez, confesando al mismo tiempo que ese reconocimiento les supone "la necesidad de hacerlo muy bien, de no dar nada por hecho y de pensar que vamos a tener que cuidar esto y ponernos las pilas".

La declaración de Interés Turístico Provincial nos dio muchísimo subidón a todos: esto va en serio Ana Vélez Directora artística de la Pasión Viviente de Iriépal

Aun con todo, pese al estreno de ese marchamo turístico, la representación de este año no presenta cambios significativos con respecto a ediciones anteriores.

"Invertimos un poquito más en vestuario, en mejoras escenográficas; la vestimenta o el envoltorio lo hemos perfilado un poquito más y algunos actores han cambiado, porque la gente, de repente, tiene otros compromisos" -ha adelantado Vélez, pero asegurando que "las escenas y los espacios siguen siendo los mismos".

La representación itinerante comenzará a las 17 horas en la Plaza y recorrerá diferentes enclaves de Iriépal

De este modo, el "viaje itinerante" parte de la Plaza del Ayuntamiento, "donde se hace la primera escena, la 'Luna de Parasceve' o la 'Llegada de Jesús a Jerusalén'; la siguiente sería 'La Última Cena' en el lavadero" , donde, según la directora, se hacen cuatro pases, con el objetivo de "que pueda verla el mayor número de gente posible".

Al mismo tiempo, en la Plaza, se realizan "dos pases de esa escena para que la gente que tiene entradas para ver 'La Última Cena' pueda también disfrutar de esa otra" -ha explicado, indicando que, a continuación, se suceden "la escena de los olivos, la Oración del Huerto", para después regresar a la Plaza, donde se representa "el Juicio de Pilatos". La Pasión Viviente culmina con el 'Vía Crucis y la Crucifixión' en la Explanada del Olmillo.

'Crucifixión' en la Explanada del Olmillo, en Iriépal

En torno a 140 personas, entre actores, figurantes, equipo técnico y colaboradores, hacen posible la Pasión Viviente de Iriépal, basada en la autenticidad de la interpretación en directo y el rigor evangélico.

"Después de Navidad, empezamos con ensayos y todo se memoriza, se interpreta con la mayor humildad posible, porque la gente es totalmente aficionada, no hay nada grabado" -ha garantizado Ana Vélez, destacando que, incluso, "la música es en directo", a cargo del "fabuloso Coro de La Pasión, que está en todas las escenas e interpreta sus temas musicales en hebreo", y los textos "son todos basados en los Evangelios, muy bien escritos y muy fieles a lo que es la historia".

Se interpreta con la mayor humildad posible, porque la gente es aficionada y no hay nada grabado Ana Vélez Directora artística de la Pasión Viviente de Iriépal

Sin embargo, a pesar de que el esfuerzo empleado y la inversión en recursos tienen como objetivo que la Pasión Viviente de Iriépal sea un éxito escénico de trascendencia emocional y espiritual, para esta "forastera" que mueve los hilos artísticos "lo que realmente importa es el proceso", es decir, "esos ensayos, que es donde se cumple el objetivo de trabajar juntos, crecer juntos, que cada uno vaya ilusionándose, aportando ideas y unir más al pueblo, si cabe".