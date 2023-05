100 kilómetros de brazadas en el azud de Pareja por 100 horas de terapia para niños con parálisis cerebral

El coach y mentor de empresas, además de candidato del PP a las Cortes Regionales por Guadalajara, Nacho Redondo, y la nadadora de travesíaPaula Taberné forman de nuevo pareja de conveniencia deportiva y solidaria.

Será el sábado 6 de mayo, a partir de las 9:30, cuando se lancen a las aguas del azud de Pareja para superar un nuevo reto: nadar 100 kilómetros con el fin de convertirlos en 100 días de terapia para los niños y niñas con parálisis cerebral a los que atiende y trata la Fundación NIPACE.

"Estos días la temperatura del agua es de unos 15 grados, o sea fría", ha advertido Redondo con la tranquilidad de quien sabe que el éxito del nuevo desafío acuático se basa, más allá de en ceñirse un buen traje de neopreno, en no dejar de poner el foco en "los niños con parálisis cerebral de NIPACE; nos enfocamos en ellos y es una especie de meditación, aunque de muchas horas y mucho esfuerzo".

El objetivo en esta nueva edición de 'Brazadas por NIPACE' es "hacer una distancia de 100 kilómetros entre todas las personas que se apunten para cambiarlos por 100 días de terapia para estos niños", ha explicado el nadador solidario, aclarando que, además de la distancia que cubrirá él y de la media maratón, o sea 21 kilómetros, que pretende realizar sola su compañera de aventura, "queremos contar con más gente que se una al reto de hacer kilómetros; nos vale que alguien nade 100 metros y que otra persona nade 10, porque lo que queremos es que entre todos hagamos la suma de esos 100 kilómetros".

En definitiva, además de "todas esas personas que entrenan en el azud, muchos de ellos triatletas o personas que se dedican a la natación y al deporte, así como con los distintos clubes", podrá dar brazadas por NIPACE este sábado "cualquier persona que quiera ir a darse un bañito con nosotros de minutos u horas, da igual", teniendo en cuenta que, en conjunto, el reto abarcará "desde las 9:30 hasta las 19:00 o 20:00 horas".

Durante esas aproximadamente diez u once horas que se necesitarán para culminar el centenar de kilómetros a nado en las aguas parejanas, los dos protagonistas del reto podrán saciar fácilmente su necesidad de comida y bebida,"porque el azud de Pareja es más cortito y nos permite ir a la orilla a comer", pero además, contarán con "una barca de apoyo con comida y bebida y, en todo caso, como es recomendable siempre ir con boya para tenernos localizados y por si nos pudiera pasar cualquier cosa, dentro de la boya solemos llevar nuestra bebida y nuestra alimentación".

Pero, sin duda, lo que realmente va a hacer sentir saciados a Nacho Redondo y Paula Taberné cuando cumplan su propósito es poder ayudar a los pequeños con parálisis cerebral y a sus familias, que, según el coach alcarreño, son "gente maravillosa porque están haciendo una labor encomiable para conseguir que los niños, dentro de sus circunstancias, tengan una vida llena y plena para poder seguir avanzando por la vida".

Por eso, a pesar de que la recaudación que se consiga con 'Brazadas por NIPACE' "irá destinada para esos 100 días de terapia, de cualquier terapia, de estos niños", no hay que olvidar que la Fundación está empleada a fondo en la materialización de su Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica, "que queremos que se construya y que va a ser un referente a nivel mundial, así que toda publicidad que se haga y cuanto más hablemos de NIPACE, mucho mejor para poder conseguir tenerlo en Guadalajara", ha concluido Nacho Redondo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para participar en 'Brazadas por NIPACE' no es necesario inscribirse, simplemente hay que personarse en el Azud de Pareja este sábado y unirse a la prueba lanzándose al agua. Además, todo aquel que no se atreva o no pueda nadar pero desee colaborar económicamente con la causa promovida por esta intrépida pareja de nadadores podrá hacerlo a través de un Bizum al 02483.