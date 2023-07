La historia de Maribel: De librarse de la mesa electoral en su pueblo a que le toque hacerlo en otro diferente

Maribel es de Alcolea del Pinar. Reside y está empadronada allí. De esta manera, de tocarle participar activamente en una mesa electoral tendría que haber sido allí. Sin embargo, a ella tampoco le suponía muchos nervios, tiene más de 65 años y por tanto, estaría exenta de hacerlo.

A pesar de todo, el 28 de junio le llegó la sorpresa: efectivamente, le había tocado, pero no en su pueblo, sino en Estriégana, a 6 kilómetros de distancia.

“La verdad es que me sorprendió un poco. Luego en el ayuntamiento me explicaron que al no tener apenas habitantes, la Junta Elctoral de la zona se veía obligada a realizar el sorteo en otros pueblos cercanos”.

Por su edad, podría haberse excusado y no haber acudido a su cita, pero como nos ha contado en COPE Guadalajara, no lo hizo. “En un primer momento sí que lo pensé, pero era vocal suplente e imaginé que no habría problema en constituir la mesa. Me fuí para allá a las 8 de la mañana y efectivamente así fue. Si me hubiera tocado, lo hubiera hecho. No se estaba tan mal. Era un local fresco”.

Son solo 6 kilómetros lo que separa Alcolea del Pinar de Estriégana. Una distancia salvable para la que le ofrecieron dar su cuenta bancaria para que le hicieran el ingreso de 2,5 euros del kilometraje. “Lo rechazé, no merecía la pena molestarse con el papeleo por ese dinero”.