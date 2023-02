Juanma García: “Queremos ver los asientos del Carlos Belmonte llenos”

En el programa de este jueves de 'Deportes COPE Castilla-La Mancha' te contamos, entre otros asuntos, que Juanma García volvía a vestirse de corto el pasado domingo ante el Málaga tras el susto que recibió jornadas atrás. “Perdí un 40% de la sangre por una herida en el intestino, me hicieron una gastroscopia y me la cerraron. Los médicos le echan la culpa a la toma de inflamatorios”. Sin embargo, el sevillano recuperó la sonrisa y ahora está con más ganas que nunca. “Me siento más rápido, más fuerte y ahora tengo el doble de ilusión de lo que tenía antes. He pasado un mal trago y ahora lo veo todo un poco mejor”.

Esta semana, el Albacete Balompié tiene un reto muy importante por delante en su enfrentamiento ante el Burgos. “El equipo está con ganas de afrontar los partidos que se vienen. Personalmente, tengo ganas de volver a la que fue mi casa hace unos años. Es un estadio muy complicado, la gente aprieta y va a estar lleno. Será un partido de vida o muerte en el que los dos equipos nos estamos jugando el sexto puesto” afirmó el jugador. La cita contra los burgaleses será el domingo a partir de las 18:30 horas.