Mario Pérez (23): "He vuelto al pueblo tras vivir en Valencia, tengo mi propio local, construir un futuro allí era inviable"

El caso de Mario Pérez es el de tantos jóvenes que buscan un futuro lejos de las grandes urbes. Este joven de 23 años, que se crió en Valencia, ha decidido regresar al pueblo en el verano de 2023 con un objetivo claro: trabajar e independizarse. Tras dos años de experiencia como camarero, hoy regenta su propio local, una meta que considera que habría sido inalcanzable en la capital del Turia.

Un futuro inviable en la ciudad

La decisión de Mario se fundamenta en una comparación económica directa. Al observar la situación de sus nueve primos en Valencia, ha llegado a una conclusión contundente. Para él, la vida en la ciudad es como "intentar llenar un cubo que tiene agujeros: por mucho que te esfuerces en echar agua (trabajo), el alto coste de vida (los agujeros) hace que nunca termines de llenarlo". En cambio, en el pueblo, "el cubo es sólido y cada gota de tu esfuerzo realmente se queda contigo para ayudarte a construir un futuro".

Turismo Cuenca Valdemoro-Sierra, Cuenca

Pérez es tajante al respecto: "intentar construir un futuro allí era inviable por el gasto tan elevado que supone vivir en la ciudad". Describe la experiencia urbana como "una pérdida constante que deja demasiado poco margen de beneficio para prosperar en la vida". Esta reflexión es un eco de la creciente tendencia de gente joven retornando a los pueblos, un fenómeno que analiza en profundidad la España vaciada.

Es una pérdida constante que deja demasiado poco margen de beneficio para prosperar en la vida" Mario Pérez Vecino de Valdemoro-Sierra, en Cuenca

La comunidad como pilar del emprendimiento

Más allá del ahorro, Mario destaca el valor de la comunidad. "Aquí, la vida es más barata y eso te da un margen de mejora que se nota mucho a largo plazo", afirma. Relata cómo tiene a "un fontanero, un electricista y un albañil que están a solo una llamada de distancia", en contraste con la ciudad, donde "puede haber de todo, pero siempre con el billete por delante". Este apoyo vecinal es clave en su historia, que él mismo comparte en sus redes.

Este espíritu colaborativo es, según él, fundamental para emprender. "Emprender en una ciudad sería imposible para mí", sentencia, debido a que "el alquiler sería cinco veces más caro, la casa diez veces más y la competencia sería diez veces mayor". En el pueblo, en cambio, "la comunidad se vuelca en ir a tu bar simplemente porque estás abriendo". El contraste con las historias de quienes tuvieron que emigrar en el pasado y ahora valoran el retorno es notable.

Turismo Cuenca Valdemoro-Sierra, Cuenca

Un entorno con oportunidades laborales

Lejos del estigma de la falta de oportunidades, Mario Pérez asegura que en el mundo rural falta mano de obra joven. "Desde que llegué, me han ofrecido más trabajos de los que he podido realizar", revela. La mayoría de los trabajadores superan los 50 años, por lo que, según su experiencia, "alguien joven encuentra empleo nada más pisar el lugar".

Finalmente, Mario redefine su concepto de realización personal. Su meta no es una gran carrera profesional, sino algo más fundamental. "Para mí, el éxito es poder vivir en mi pueblo y ganarme la vida aquí", confiesa. Su mayor logro es la permanencia, la capacidad de echar raíces: "El éxito es, simplemente, que no me tenga que ir mientras pueda estar aquí".