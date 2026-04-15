Lanzan un SOS para salvar de la ruina un convento del siglo XVI en este pueblo de Cuenca

La asociación Hispania Nostra, en colaboración con la Asociación Convento de Santa María, ha puesto en marcha la campaña de micromecenazgo “Recuperemos el Convento de Santa María del Campo Rus”. El proyecto busca recaudar los fondos necesarios para intervenir de forma urgente en este emblemático edificio del siglo XVI, situado en Santa María del Campo Rus y actualmente incluido en la Lista Roja del patrimonio.

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La iniciativa, que sigue el modelo de otros proyectos impulsados por la asociación, tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio cultural, demostrando que “la suma de pequeñas aportaciones puede marcar la diferencia en la salvaguarda de bienes históricos en riesgo”. La campaña se ha marcado como objetivo óptimo alcanzar los 75.000€ para poder asegurar la supervivencia de este bien patrimonial nacional.

Un edificio en estado crítico

El convento trinitario, fundado en 1564 por iniciativa de los propios vecinos sobre una antigua ermita, presenta un avanzado estado de deterioro. La cubierta del crucero y la cúpula se derrumbaron en la década de 1970, dejando la zona expuesta a las inclemencias meteorológicas, lo que ha agravado los daños estructurales y ha favorecido la aparición de vegetación.

En la actualidad, solo queda en pie parte de lo que fue la iglesia, pero este edificio tenía claustros. El de arriba lo componían doce celdas, la biblioteca, el archivo y, en la parte de abajo, había una hospedería, la bodega, la cocina, y una despensa contigua.

El convento está vinculado a importantes figuras históricas. Entre ellas destaca Fray Diego Jacinto Galindo, confesor de Mariana de Austria, quien donó al templo valiosas piezas, y el compositor barroco Carlos Patiño, que fue maestro de la Real Capilla de Felipe IV y que inició allí su formación musical.

Existen incluso referencias que apuntan a una posible relación indirecta de Miguel de Cervantes con el convento a través de la orden trinitaria, que era la encargada de la redención de cautivos.

Convento Santa María del Campo Rus en Cuenca

Actuaciones urgentes para su rescate

Aunque el proyecto cuenta con algunos fondos propios, resultan insuficientes para las actuaciones necesarias. Por ello, la campaña busca financiar una intervención integral que permita estabilizar el edificio y avanzar en su recuperación. Las prioridades incluyen una nueva estructura para cubrir el crucero y el presbiterio, así como la restauración de acabados interiores y elementos ornamentales.

El alcance de la intervención dependerá del nivel de financiación. El objetivo mínimo, de 35.000€, permitirá abordar las actuaciones más urgentes, mientras que una mayor recaudación facilitaría completar los acabados interiores y restaurar elementos artísticos de valor histórico.