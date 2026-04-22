Girasol, la nueva librería de Cuenca con estudio de podcast y fondo de clásicos

En plena celebración del Día del Libro, la ciudad de Cuenca celebra la apertura de una nueva librería, Girasol. El proyecto está impulsado por los periodistas Guillermo Vila y Almudena Collado, dos amantes de la lectura que han materializado lo que para ellos es "un sueño hecho realidad".

Una vuelta a lo físico

La decisión de apostar por el libro en papel responde a una tendencia que, según Vila, se ha consolidado en los últimos años. "Casi un 70% de los lectores lo siguen siendo de papel", afirma, y destaca que ha notado, "muy especialmente en la gente joven, una necesidad de volver a tener cosas".

Vila considera que existe un hueco para un espacio donde "volver a vernos, a tocarnos, a abrazarnos y a tener cosas que podamos sentir como propias". La librería nace, en parte, de una "necesidad personal de hacer un proyecto juntos", explica, con los libros como eje central, un elemento que les "ha acompañado toda la vida".

Clásicos, humanidades y podcast

Girasol se define como una librería generalista que busca el equilibrio entre las novedades editoriales y un amplio fondo de clásicos. "Queremos que esté Dostoyevski, esté Tolstói, esté Cervantes", señala Vila, junto a los autores más vendidos. El espacio también refleja la trayectoria de sus fundadores, con una fuerte presencia de libros sobre comunicación, actualidad, política y periodismo.

COPE Cuenca Almudena Collado y Guillermo Vila

"Las humanidades nos han marcado mucho", confiesa Almudena Collado, quien menciona la filosofía, el arte, la música y la historia como pilares de su propuesta. Esta visión se resume en la idea de "reivindicar lo humano, lo personal".

Más allá de los libros, Girasol ofrece servicios innovadores. El local, situado en la calle Fermín Caballero, cuenta con un estudio de podcast profesional que se puede alquilar y para el que ofrecen asesoramiento. También dispone de un espacio con capacidad para una audiencia de 20 personas para acoger eventos como presentaciones o clubes de lectura.

El proyecto se complementa con una página web, Libreríaelgirasol.es, donde se pueden comprar libros y suscribirse a una newsletter semanal. Los libreros se estrenarán en la Feria del Libro 'Cuenca Lee'.