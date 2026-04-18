¿Buscas un plan de finde en Cuenca? El Paseo del Arte regresa con novedades: concursos, libros y naturaleza

Con la llegada del buen tiempo, regresa a Cuenca una de las citas culturales más esperadas de los domingos por la mañana: el Paseo del Arte. La iniciativa, que cumple ya su sexta edición, vuelve a instalarse en el emblemático paseo del Húecar para ofrecer un espacio donde disfrutar del arte y la naturaleza. Los artistas e impulsores del proyecto, Fernando Pellisa, Carmen y Nico, han presentado esta nueva temporada, que arranca este mismo fin de semana.

Inauguración oficial y novedades

Aunque la actividad comienza este domingo, los organizadores lo han calificado como un "prepaseo", ya que la inauguración oficial se pospone al siguiente fin de semana. Por tanto, será el domingo 26 cuando se celebre la inauguración oficial con música en directo.

Este año, el Paseo del Arte mantiene algunas de sus actividades más populares, como la biblioteca circular, "que cada día tiene más aceptación", el dibujo infantil con regalos para los más pequeños, y se planea dar un pequeño detalle a los asistentes el día de la inauguración. Además, los organizadores tienen previsto retomar el segundo concurso de pintura rápida y el concurso de dibujo infantil.

COPE Cuenca Paseo del arte

Una alternativa a la "cultura del móvil"

Para Fernando Pellisa, el Paseo del Arte va más allá de un simple plan de domingo. El artista defiende la iniciativa como una apuesta por el intelecto y la cultura frente al consumo digital.

La interacción con el público es uno de los pilares del proyecto. Según los artistas, la respuesta de los visitantes es muy positiva. "La gente está encantada, la mayoría de la gente que pasa por allí se quedan sorprendidos", ha comentado Pellisa. Muchos se asombran del nivel artístico de las obras expuestas: "Hay muy buen nivel de arte, algunos no se esperaban que hubiera lo que hay". La biblioteca circular también fomenta esta interacción, con personas que acuden cada domingo a intercambiar libros.

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Abierto a nuevos artistas

El Paseo del Arte se celebra todos los domingos de 10:00 a 13:30 horas. Finalmente, Nico ha recordado que la iniciativa tiene las puertas abiertas a nuevos creadores que quieran sumarse. "La gente que quiera exponer su obra puede ir allí perfectamente y enseñarnos lo que hace, hablar con nosotros, y ya, pues, puede formar parte del paseo del arte con nosotros", ha concluido, subrayando que "no estamos cerrados a que entre más gente".