Hyundai lleva su nuevo Ioniq 9 eléctrico al desierto en su viaje más solidario

La edición 2026 de El Desierto de los Niños ya se ha consolidado como una cita clave en el calendario de viajes solidarios ligados al motor. Entre finales de marzo y principios de abril, una caravana de 43 vehículos y 144 personas ha recorrido el sur de Marruecos en una expedición que combina aventura familiar, conducción todoterreno y apoyo a comunidades locales.

Dentro de este despliegue, Hyundai ha vuelto a jugar un papel central. La firma coreana ha participado con varios de sus modelos SUV y 4x4, pero el gran protagonista ha sido el nuevo Hyundai Ioniq 9, que ha debutado en el desierto marroquí como la gran novedad de esta edición. El escenario no era sencillo, con una ruta que incluía pistas rotas, zonas pedregosas y tramos de arena, poniendo a prueba tanto la pericia de los conductores como la capacidad de los vehículos lejos del asfalto.

Parada a comer en Ait Ben Haddou

Ruta

La presencia del buque insignia de la gama eléctrica de Hyundai ha tenido un valor especial. Su aparición confirma la línea de trabajo que la marca ya inició en años anteriores con el Ioniq 5, demostrando que la movilidad eléctrica puede enfrentarse a entornos exigentes cuando la planificación y el producto son los adecuados.

La caravana solidaria también ha contado con otros modelos de la marca como los Santa Fe, Kona, Tucson y el monovolumen Staria en versión híbrida, este último al servicio de la Fundación Alain Afflelou. El socio técnico de la expedición, Hankook, ha sido también relevante, equipando al Ioniq 9 con los neumáticos Hankook Dynapro AT2, una solución mixta para mejorar su rendimiento fuera del asfalto.

Asociación de Personas con Discapacidad de Erfoud

El foco en la ayuda social directa

La vertiente humana ha sido uno de los aspectos más destacados de este viaje de más de 8.000 km. La edición 2026 ha ampliado sus acciones solidarias hasta el entorno de Boulmane Dades, a los pies del Atlas, una zona a la que la organización no había llegado antes. Allí, Hyundai ha apadrinado dos asociaciones de personas con discapacidad, una en Boulmane Dades y otra en Erfoud, aportando material adaptado a las necesidades de los niños. Además, se ha colaborado en la mejora de la biblioteca local con la entrega de libros y ordenadores.

Proyectos con continuidad

La ruta también ha hecho parada en Fezou, donde se encuentra la escuela Hyundai-Federico Granda y continúa el proyecto del palmeral iniciado hace años como apoyo económico para la localidad. Esta lógica de enlazar acciones con continuidad es una de las claves del viaje. En Ramlia, una población aislada en mitad del desierto, se ha inaugurado el complejo deportivo Hyundai-El Desierto de los Niños, con un campo de fútbol de hierba artificial, además de realizar mejoras en la escuela local.

Otro de los pilares de la expedición ha sido la participación de la Fundación Alain Afflelou. Un equipo de seis ópticos ha viajado en un Hyundai Staria para revisar la vista de los habitantes de las zonas visitadas y proporcionar gafas graduadas a quienes las necesitaran. La colaboración ha contado con el apoyo de Indo para la fabricación de las gafas en Tánger y del camión de Bujarkay para el transporte de todo el material, demostrando que la logística es clave para el éxito.

Más allá de la foto final, la edición 2026 ha reforzado el verdadero espíritu de esta iniciativa de Hyundai España. El proyecto se centra en aprovechar la visibilidad y capacidad de la marca para reunir a firmas colaboradoras en un trabajo de apoyo social con proyectos tangibles y con continuidad en el país vecino.