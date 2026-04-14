Aliaguilla busca vecinos pero no tiene viviendas: “Hay gente interesada en venir, pero no tenemos casas para alquilar”

El municipio de Aliaguilla, en Cuenca, con poco más de 590 habitantes, se enfrenta a una situación paradójica en su lucha por frenar la despoblación. Aunque hay personas interesadas en mudarse al pueblo, la iniciativa se topa con un obstáculo insalvable: la falta de vivienda disponible. El ayuntamiento, a través del proyecto Arraigo, está intentando movilizar las casas vacías para ponerlas en alquiler o venta y así atraer a nuevos pobladores.

La alcaldesa, María Luisa Villescusa, ha explicado que el principal problema es la reticencia de los propietarios a alquilar. "Hay gente interesada en venir, pero no tenemos casas que alquilar, porque los propietarios como que son reacios", ha señalado. Según Villescusa, muchos de estos dueños son personas mayores que "tampoco lo ven factible", lo que limita la oferta a las pocas viviendas que ya existen. "Esa es la parte buena, nos falta la solución de viviendas", lamenta la alcaldesa.

Demanda de empleo en el campo

El perfil de los interesados en mudarse a Aliaguilla es variado. La principal demanda de empleo proviene de la labor del campo, especialmente en épocas de alta necesidad de mano de obra. "Lo que más se demanda es la labor del campo, y es de lo que más preguntan cuando vienen", confirma la alcaldesa. También hay interés por parte de personas para trabajos de limpieza o de quienes trabajan en municipios cercanos, como Sinarcas en la Comunidad Valenciana, y buscan un lugar de residencia.

Ante el bloqueo, el Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento a los vecinos con casas cerradas. Villescusa les transmite un mensaje de confianza para que den el paso. "Mejor para la casa, una casa habitable que cerrada", insiste. En sus conversaciones con ellos, les pide que tengan fe, argumentando que "todos los inquilinos no van a ser malos, que la gente viene con ganas de trabajar y a vivir".

Un problema compartido en la comarca

El problema de la vivienda vacía no es exclusivo de Aliaguilla. La alcaldesa ha confirmado que otros alcaldes de pueblos cercanos se enfrentan al mismo problema. Villescusa lo atribuye a un cambio de mentalidad, ya que "antiguamente, alquilaban todas las casas, pero ahora son reacios". Mientras, la opción de construir vivienda nueva se antoja "muy compleja", por lo que la esperanza reside en que los propietarios se animen para que "así el pueblo crece y crecemos todos".