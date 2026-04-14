Francisco Manuel García, director de la excavación en la avenida de Huelva de Badajoz: "Hay que tener equilibrio entre la ciudad viva y su legado para no paralizar la obra"

La excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz avanza confirmando la existencia de una maqbara islámica en la zona. Los trabajos, motivados por la sustitución de la red de abastecimiento, han sacado a la luz hasta diez inhumaciones que datan de entre los siglos XI y XIII. El director de la intervención, el arqueólogo Francisco Manuel García Sánchez, ha explicado que el equipo se encuentra ahora en fase de delimitación y documentación para comprender el alcance real de este importante yacimiento.

Coordinación para no detener la ciudad

Obra avenida de Huelva

Ante la preocupación por el futuro de la intervención urbana, Francisco Manuel García Sánchez ha sido claro: "La obra no se paraliza". Según explica el director, "la labor arqueológica y la labor de la obra civil se está llevando mano a mano, como se tiene que hacer". La gran extensión de la zona de trabajo permite que los equipos puedan coexistir. "Hablar de demoras ahora mismo no es realista", asegura García, quien subraya la necesidad de "tener el equilibrio entre la vivencia de la ciudad viva y su legado histórico".

Un cementerio fuera de la muralla

En un primer momento, los técnicos dudaron si se trataba de una fosa común o de un cementerio organizado. La disposición de los cuerpos, enterrados según el rito islámico —en decúbito lateral y mirando a la Meca—, confirmó que se trataba de una maqbara. "Estamos prácticamente entre el siglo XI y el XII", afirma García Sánchez. Este hallazgo se considera una ampliación del gran cementerio islámico descubierto hace 20 años en el Baluarte de Santiago, lo que, según el arqueólogo técnico Manuel Bermúdez, "nos da la magnitud de que era una ciudad grande".

Obra avenida de Huelva

Hallazgos que cuentan una historia

El arqueólogo Manuel Bermúdez destaca que "cada uno de los enterramientos está teniendo una peculiaridad diferente que se escapa un poco de la costumbre islámica". De hecho, el director de la excavación califica uno de los descubrimientos como algo extraordinario. "Es una peculiaridad dentro de lo común. Es la primera vez que se documenta algo así en Badajoz".

Es una peculiaridad dentro de lo común. Es la primera vez que se documenta algo así en Badajoz"" Manuel Bermúdez Arqueólogo

Entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentra una inhumación doble, algo extremadamente inusual en el mundo islámico. "Tenemos un matrimonio. Está la mujer detrás abrazando al marido", detalla García Sánchez. A este caso se suma el de una mujer fallecida durante el parto, con parte del feto aún en el canal pélvico. Ambos hallazgos aportan una visión muy humana de las circunstancias de muerte en la época.

En el mundo islámico, se considera mártir a una persona muerta en combate" Manuel Bermúdez Arqueólogo

La principal hipótesis sobre estas muertes atípicas apunta a un conflicto bélico. Esta teoría se sustenta en el hallazgo de un individuo con heridas de arma blanca en el cráneo, catalogado como un "mártir". El propio Manuel Bermúdez aclara el término para evitar confusiones: "En el mundo islámico, se considera mártir a una persona muerta en combate". Además, el hombre del enterramiento doble presenta una amputación del fémur y un corte en la pelvis, lo que refuerza la idea de una posible batalla, quizás en el contexto de las guerras civiles entre almorávides y almohades.

Javier G. Lena Manuel Bermúdez

El equipo de Kairós 26 Arqueología y Gestión continuará con la documentación y posterior exhumación para un estudio antropológico detallado. García Sánchez también ha destacado el gran interés de los ciudadanos de Badajoz por su historia y ha anunciado que, tras la investigación, se realizarán labores de divulgación, como la digitalización en 3D de los hallazgos, para que "vosotros mismos desde vuestra casa podáis ver esto".

Agradecemos a Javier González Lena las fotografías de este reportaje.