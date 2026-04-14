El Huerto de las Bolas de Cartagena revela sus secretos en una nueva exposición

El Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena, ubicado en el Palacio Pedreño, ha inaugurado la exposición 'El Huerto de las Bolas. Redescubrir la Torre Llagostera'. La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de mayo, busca poner en valor este icónico conjunto modernista y acercarlo a la ciudadanía. La idea central, según sus comisarios, es que "recuperar el patrimonio no significa inmovilizarlo, sino activarlo mediante nuevos usos que garanticen su continuidad y su función social".

Un viaje por su historia y deterioro

El recorrido expositivo comienza con una inmersión en el contexto histórico del modernismo en Cartagena y la función original de la Torre Llagostera como una villa de recreo. Se presenta el espacio como un patrimonio integral, donde conviven arquitectura, decoración y un valioso legado vegetal con especies protegidas, subrayando la importancia de conservar toda la finca.

María José Muñoz Huerto de Las Bolas

Otro de los ejes de la exposición aborda los efectos del paso del tiempo, dando a conocer las patologías y procesos de degradación que ha sufrido el edificio. Para ello, se apoya en una amplia variedad de recursos como fotografías actuales y de archivo, ilustraciones, mapas y proyecciones tridimensionales que permiten interpretar su estado.

ARQUITECTURA MODERNISTA

La investigación ocupa un lugar clave, explicando las líneas maestras del Plan Director, una herramienta fundamental para guiar la recuperación de la Torre Llagostera. Este plan busca definir posibles usos culturales, educativos y comunitarios que respeten siempre la edificación original.

María José Muñoz Huerto de Las Bolas

Enmarcada en el ciclo ‘Cartagena Modernista’, la muestra dedica un espacio a la participación ciudadana para reflexionar sobre el futuro del Huerto de las Bolas. Mediante un formato interactivo, se invita a los visitantes a aportar ideas, "reforzando la idea de que el patrimonio es un bien colectivo cuya conservación depende también del compromiso social".

El Huerto de las Bolas, construido para la familia Llagostera a comienzos del siglo XX y hoy de propiedad municipal, fue reconocido en 2005 como Bien de Interés Cultural.