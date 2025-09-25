Una vidente le prometió una curación milagrosa y le estafó 70.000 euros: "Manipulación y amenazas para cobrar"

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a una supuesta vidente acusada de estafar más de 70.000 euros a una vecina de la localidad.

La arrestada, que ya acumulaba numerosas denuncias previas por engaños similares, ofrecía consuelo y sanaciones milagrosas a personas que atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad. Según ha informado la Policía, la estafadora se publicitaba en Internet y redes sociales, donde ofrecía sus servicios como curandera espiritual.

Una vez lograba captar a las víctimas, concertaba citas consecutivas en las que exigía nuevos pagos para continuar con los supuestos tratamientos.

Una víctima en situación crítica

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de Alcázar de San Juan que, en plena crisis familiar y personal, atravesaba una fuerte depresión. En este contexto de especial fragilidad emocional, contactó con la falsa vidente, confiando en encontrar apoyo y consuelo.

Lejos de ayudarla, la estafadora detectó su vulnerabilidad y comenzó a manipularla. Según el testimonio de la denunciante, la supuesta sanadora llegó a advertirle de que padecía un cáncer de pecho y de útero, diagnósticos totalmente falsos, y que para tratarlos debía someterse a nuevas sesiones con un alto coste económico.

La víctima llegó a realizar pagos por valor de más de 70.000 euros. Ante sus dudas para continuar con el “tratamiento”, la falsa vidente pasó de la manipulación emocional a las coacciones y amenazas.

La mujer llegó a temer por su vida y la de sus familiares, puesto que la detenida le aseguraba que sufrirían graves consecuencias si interrumpía las sesiones. En este clima de miedo, la víctima incluso llegó a solicitar préstamos bancarios para poder seguir afrontando los costosos pagos que le exigía la falsa curandera.

El timo de la falsa vidente o del santero

La Policía Nacional enmarca este caso en el conocido “timo de la falsa vidente o del santero”, una práctica delictiva que se ha sofisticado en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías. Este tipo de estafa se basa en técnicas de ingeniería social: los timadores buscan personas que atraviesan graves problemas personales o de salud, ganan su confianza y les ofrecen soluciones milagrosas a cambio de fuertes desembolsos económicos.

Los delincuentes suelen contar con cómplices que les ayudan en el reparto de folletos en la vía pública, buzoneo o gestión de páginas web y anuncios en redes sociales. Así logran ampliar el alcance de su captación y dirigirse a colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores, enfermas o en soledad.

Además de la estafa económica, esta modalidad delictiva suele ir acompañada de otros delitos como acoso, coacciones, amenazas o vulneraciones de la intimidad de las víctimas.

La Policía Nacional recuerda que ninguna persona que ofrezca servicios de sanación espiritual o milagrosa puede sustituir la atención médica, y advierte a la ciudadanía de que desconfíe de supuestos curanderos que prometen resultados imposibles a cambio de dinero.