Nueva baja en Vox Ciudad Real: Luis Alberto Marín renuncia como vicepresidente de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de la capital

¿Qué está pasando en Vox en Ciudad Real? Es la pregunta del millón después de conocer una nueva renuncia, en este caso del vicepresidente de la Diputación, Luis Alberto Marín, que ha presentado su renuncia seis meses después de haber entrado en la institución por la renuncia también entonces de su compañera Milagros Calahorra, una renuncia que se va a hacer efectiva en el pleno de la Diputación de este viernes. Veremos cómo este movimiento en Vox puede afectar a la gobernabilidad de la institución.

Pero ahí no queda la cosa, porque Marín también va a hacer efectiva su renuncia en los próximos días a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real. De esta forma Marín se desvincula de un proyecto político al que Marín ha aportado bastante coherencia en estos dos años en los ha formado parte de la formación verde. Un buen día para recordar esa famosa frase que dice: “Al suelo, que vienen los nuestros”.

Por cierto, que Marín va a comparecer mañana jueves ante los medios de comunicación para explicar los motivos de su marcha. Veremos hasta dónde cuenta.