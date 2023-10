Manuel, el "pescadero influencer" de Argamasilla de Calatrava: cómo hacer viral filetear una merluza

Estamos acostumbrados a ver influencers que se dedican al mundo de la moda, los videojuegos o los deportes. Hoy les traemos en Cope Ciudad Real algo diferente. Un paisano, Manuel Huete, que es un "pescadero influencer".

Desde su pescadería en Argamasilla de Calatrava Manuel ha conseguido miles de seguidores en Facebook y Tik Tok, demostrando que filetear una merluza se puede convertir en viral en internet.





Hemos hablado con él y nos ha contado cómo empezó esta aventura. "Esto viene desde el 2017 cuando me reinventé. O me subía al carro de las redes sociales o me tenía que bajar del negocio".

Manuel nos da también la clave del éxito para triunfar en internet: "Constancia y naturalidad".

Los vídeos que más gustan a la gente son los vídeos en directo del producto y también las recetas de cocina.

Manuel nos asegura que desde muchos puntos de España ya le solicitan sus productos,

Escucha la entrevista completa con Manuel.