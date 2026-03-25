Lucas Salcedo: "La atención al paciente de salud mental está totalmente garantizada"

Lucas Salcedo, director gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan anunciaba hace unos días la "adaptación temporal" de la actividad del Servicio de Salud Mental ante la reducción progresiva de especialistas en Psiquiatría.

Una noticia que en muchos ámbitos se traducía como el "cierre de la unidad de salud mental" y que generaba gran alarma social por la posible "desatención de los pacientes", que ha sido aclarada en COPE por el director gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar, Lucas Salcedo.

No es un cierre del servicio, solo de la hospitalización

El doctor Salcedo ha asegurado que la medida afecta exclusivamente al dispositivo de hospitalización y no a toda la Unidad de Salud Mental.

El resto de servicios, como las unidades de conductas adictivas, las consultas externas de infanto-juvenil y de adultos o los hospitales de día, siguen "funcionando con normalidad" subrayaba.

No se está cerrando la unidad de salud mental, solamente vamos a cerrar temporalmente el dispositivo de hospitalización" Lucas Salcedo director gerente de de la GAI de Alcázar de San Juan

Salcedo ha recordado que el servicio de salud mental es “muy complejo” y cuenta con casi 60 profesionales de diversas categorías, como psicólogos clínicos, enfermeras especialistas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Por ello, ha insistido en la necesidad de enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de respeto hacia los trabajadores que "están sacando el día a día de la unidad".

SESCAM La Unidad de Hospitalización breve de Salud Mental del Hospital Mancha Centro se puso en marcha en 2015

La atención, garantizada con derivaciones

"La atención al paciente de salud mental está totalmente garantizada", ha insistido Salcedo.

Aquellos pacientes que necesiten valoración podrán acudir al hospital y, en caso de requerir un ingreso, serán derivados a otros centros hospitalarios.

El sistema será similar al que ya se utiliza para otras especialidades no disponibles, como neurocirugía, donde el paciente es estabilizado y trasladado al hospital de referencia.

La derivación de los pacientes que necesiten hospitalización se realizará según su provincia de origen, dado que el Hospital Mancha Centro atiende a población de las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real.

“Si el paciente viene, por ejemplo, de Villacañas, lo mandaremos a Toledo; si viene de Herencia, lo mandaremos a Ciudad Real”, ha detallado el gerente. "Lo importante es que ningún paciente se va a quedar sin atender y todos lo vamos a atender con la máxima garantía", ha sentenciado.

Una crisis de especialistas a nivel nacional

La falta de especialistas en psiquiatría no es un problema exclusivo del área de Alcázar de San Juan, asegura Salcedo, sino que existe una carencia de profesionales a nivel nacional, afectando tanto al ámbito público como al privado.

Esta situación, ha añadido, se ha visto agravada tras la pandemia.

En el caso del Mancha Centro, la escasez de psiquiatras viene dada también por la suma de bajas por maternidad, excedencias y enfermedad, lo que ha motivado la decisión de "cerrar temporalmente la unidad de hospitalización" que, según Salcedo, es una medida "muy meditada y pensada para garantizar la calidad asistencial".

La gerencia ha calificado la reorganización como "temporal" y trabaja para restablecer el servicio “cuanto antes”.

Aunque no se ha fijado un plazo concreto, especialmente con el periodo estival de por medio, Salcedo ha asegurado que se está trabajando “activamente en la búsqueda y captación de profesionales”, incluyendo a aquellos que terminan su formación en las próximas semanas.