Juan Camilo: el peregrino que financia su propio Camino de Santiago para ayudar a familias de niños con cáncer

El peregrino Juan Camilo, de Moral de Calatrava, se prepara para iniciar el próximo 21 de abril su cuarto Camino de Santiago solidario. Por delante le esperan 1.270 kilómetros y 51 etapas a pie con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos para AFANION, la asociación de familias de niños con cáncer de Castilla-La Mancha.

Un reto para dar visibilidad y ayudar

La misión principal, ha explicado, es "darle visibilidad a esta asociación que ayuda a más de 300 familias" y recaudar fondos para sus necesidades. Los donativos se destinarán, por ejemplo, al mantenimiento de los pisos de acogida que AFANION tiene en Toledo para alojar a las familias durante las terapias.

La misión principal es darle visibilidad a esta asociación que ayuda a más de 300 familias con niños con cáncer de Castilla-La Mancha" Juan Camilo

Camino de Santiago

Las donaciones se canalizarán a través de la plataforma Mi Grano de Arena buscando el reto 'AFANION Campo de Calatrava'. Se podrá apadrinar etapas por 60 euros o kilómetros por 3 euros el kilómetro. Es importante destacar que los fondos van íntegramente a AFANION, ya que el peregrino cubre todos sus gastos: "mi alojamiento, mi ropa y mi comida y todo eso, me lo sufrago yo".

En cifras 1.270Kilómetros

La recompensa de cumplir un sueño

Este es el cuarto camino solidario para Juan Camilo. Hace cinco años ya recaudó 3.600 euros para AFANION y también ha caminado para Adisba, una asociación de personas con discapacidad, y para el club social 'Supercampeones' para niños con diferentes capacidades.

Para 'Supercampeones' logró recaudar 7.000 euros, una cifra que permitió cumplir un sueño. Gracias a esta suma, 28 niños pudieron viajar a Guardamar del Segura para ver el mar, muchos por primera vez. El resultado, en palabras del peregrino, fue que "disfrutaron del mar Mediterráneo y cumplieron su sueño, que fue bañarse y ver el mar Mediterráneo".