Adrián Liso, en Deportes COPE: "Salga quien salga y venga quien venga seremos la misma piña, el esfuerzo es innegociable"

El Getafe es uno de los líderes de la categoría. El conjunto azulón está en el grupo elitista de los seis puntos en dos partidos junto a Real Madrid, Barcelona, Athletic y Villarreal. Cuatro equipos Champions y un equipo hecho para no sufrir. Encima los madrileños cuentan con el hándicap de las inscripciones: Bordalás apenas tiene 15 inscritos del primer equipo y el lunes en Sevilla solo hizo un cambio y en el 95'.

COPE Adrián Liso ha pasado este miércoles por los micrófonos de Deportes COPE.

Este miércoles ha pasado por Deportes COPE su goleador, un Adrián Liso que suma tres goles en dos partidos en su debut en la categoría. El maño, cedido por el Zaragoza, desvela que la pasada campaña lo pasó fatal en su equipo y tuvo que buscar ayuda psicológica: "Fue un año duro, pero ahora por fin se ve luz al final del túnel. Ahora no puedo estar mejor", arranca la entrevista antes de defender la ayuda de los psicólogos: "Es sentirte bien contigo mismo. Yo iba a entrenar sin ganas y empezó a no gustarme el fútbol. Me ayudó a poder disfrutar y a sentir que lo que haces merece la pena".

Ahora es pichichi del campeonato y asegura que "siendo tan joven impacta mucho verte con jugadores tan grandes y uno siente orgullo del trabajo diario". El secreto de la magia del Getafe está en ser "un grupo muy cercano que nos apoyamos siempre y eso crea una piña". El líder un Bordalás al que define como un hombre "muy cercano que exige mucho y te ayuda mucho". El alicantino se fichó en Liso un año antes en un amistoso y no paró hasta conseguir tenerlo en su equipo.

EFE Los jugadores del Getafe celebran el primer gol de Liso en el Pizjuán

Recuerda que de pequeño su padre le llevaba mucho a pescar y por eso ahora celebra los goles haciendo ese gesto. Y es que su progenitor "fue campeón de España en el 95 y siempre me ha querido llevar a pescar, pero yo prefería el balón". No se pone una cifra de dianas porque no quiere meterse "presión a lo tonto" al principio de la temporada.

Y finaliza hablando del problema de su equipo con las inscripciones: "Está dentro de lo normal. No depende de nosotros, venga quien venga y salga quien salga seremos siempre la misma piña y el esfuerzo es innegociable. Cuando estás tan cerca de jugadores como Milla o Arambarri ves que hay mucho nivel y que jugamos muy bien al fútbol".