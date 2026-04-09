Empresarios de Ciudad Real: de la “asfixia” a los autónomos a la inteligencia artificial como “oportunidad”

El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha analizado la compleja situación económica actual, marcada por un aumento de la conflictividad laboral. En un contexto internacional y nacional “muy inestable”, Marín ha señalado que el incremento de los conflictos es “un problema” para empresarios y autónomos.

Ante este escenario, ha hecho un “llamamiento a los sindicatos de la provincia” para centrarse en la negociación de los convenios colectivos provinciales sin atender a “llamamientos desde Madrid”. Marín ha defendido que la negociación colectiva es la vía para alcanzar acuerdos, cuidando a los trabajadores, a quienes considera “el valor más importante que tienen las empresas pequeñas”.

La asfixia a los autónomos

A los autónomos se les está machacando" Carlos Marín Presidente de Fecir

Por primera vez desde la pandemia, ha bajado la recaudación de cuotas de autónomos pese al aumento de la afiliación, una situación que el presidente de FECIR ha calificado de forma contundente: “A los autónomos se les está machacando”. Según Marín, el colectivo “cada vez puede menos” y ha criticado que la cotización mínima haya subido un 40% por el incumplimiento de las promesas del Gobierno. “Ese afán recaudatorio, esa voracidad fiscal que se tiene con los más pequeños, al final hace que le rompan la hucha y que muchos de ellos tengan que dejar la actividad”, ha sentenciado.

Críticas al registro de jornada

Marín también ha mostrado su rechazo al nuevo registro de jornada que plantea el Gobierno. Considera que, en lugar de ayudar a las empresas en momentos difíciles, la ministra “vuelve a intentar machacar a las empresas”. Ha criticado que la medida supondrá un “coste tremendo” y ha lamentado que desde el Ejecutivo “no nos conocen, no nos quiere conocer, le damos exactamente igual”.

La inteligencia artificial como oportunidad

En un tono más optimista, Marín ha afirmado que el 77% de las empresas considera positivo el impacto de la inteligencia artificial (IA). Aunque su implantación es paulatina, está convencido de que será una “oportunidad de mejora para todos”. Ha destacado que la IA “va a facilitar los puestos de trabajo actuales y se va a generar otro tipo de puestos”, por lo que ha insistido en la necesidad de “aumentar la formación” para su correcta aplicación, especialmente en pequeñas empresas y en el mundo rural.

Para disipar los recelos, ha utilizado una analogía: “No se tenga miedo, que cuando cambiamos el carro por el coche, también teníamos miedo”. Ha explicado que, al igual que entonces, desaparecerán algunas industrias, pero “se generó otra industria muchísimo mejor, y con mucho mejores puestos de trabajo. Pues esto es exactamente igual”.