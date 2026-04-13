El Celta Femxa Zorka dobla al colista y asegura el segundo puesto

El Celta Femxa Zorka logró esta pasada jornada su victoria más cómoda de la temporada y acumula ya 26 triunfos de manera consecutiva en la LF Challenge. A dos jornadas para el final de la Liga regular, las pupilas de Cristina Cantero aseguran un lugar entre los dos primeros clasificados y siguen presionando a Palma por un liderato que las baleares no dejan escapar y que da el ascenso directo a la máxima categoría.

Ante el colista Santfeliuenc prácticamente no hubo partido como demuestra el 100 a 50 final, con las olívicas doblando a las catalanas en la tabla. Y eso, que Diana Cabrera se perdió el partido por precaución tras una semana con problemas físicos y Cantero dosificó a sus junior que afrontaban, también en Navia, la final autonómica. El rival se presentó con 3 jugadoras en edad cadete y apenas un triunfo en todo el curso, el balance opuesto al 27-1 celtiña.

Las viguesas ya marcaron distancias desde el primer cuarto con un 23-13 refrendado por un 24 a 15 en el segundo parcial. Al descanso duelo más que encarrilado con 19 puntos de ventaja y un contundente 47-28 en el electrónico. El Celta no bajó el ritmo tras el intermedio y el rival notó su rotación de apenas 8 jugadoras. Un 21-9 hacía que la ventaja superara la treintena de puntos a falta de 10 minutos, 68-37. En el último parcial, las locales terminaron por desmelenarse en ataque anotando 32 puntos por 13 de su contrincante y cerraron el duelo con ese redondo 100 a 50 final.

Buen rendimiento de Paula Salinas con 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos y de otras nacionales como Deva Bermejo con 11 puntos, 6 asistencias y 6 robos o Carlota Vizmanos, que no se quedó lejos del triple doble con 12+10+7 asistencias. En la anotación se destacaron Kelliher y Vennema con 26 puntos por cabeza. La norteamericana añadió 7 rebotes y 6 asistencias y la neerlandesa 4 y 4. 32 de las 41 canastas celestes llegaron tras asistencia en un juego muy coral.

LOS DATOS:

CELTA FEMXA ZORKA (100): Deva Bermejo (11), Iris Vennema (26), Uxía Rodríguez (4), Jessica Anne Kelliher (26), Martina Vizmanos (12)—cinco inicial—;María Isabel Cabello (1), Marina Gea (8), Andrea Boquete (5), Naiara Martínez (0) y Paula Salinas (7).

CB SANTFELIUENC (50): Xenia Salzmann (1), Cristina Gil (6), Martina Muñoz (8), Sira Pares (14), Katarina Trehub (12) —cinco inicial—; Carla Romeo (2), Lidia Loran (3), Berta Martínez (2) y Aina Segura (2).

PARCIALES: 23-13 | 24-15 | 21-9 | 32-13

ÁRBITROS: Jorge Luis Ibarra Mendoza y Aldo Jesús Rodríguez Francisco. Señalaron 9 faltas a Celta Femxa Zorka y 18 a CB Santfeliuenc

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Femenina Challenge 2025-26, disputado en el pabellón de Navia.

a ganar los dos partidos restantes y esperar

Esta victoria supone que Unicaja Mijas (rival en la última jornada en Navia) ya no pueda alcanzar a un Celta que asegura al menos el segundo puesto de cara al playoff de ascenso. La lucha ahora es solo con Azulmarino Palma, que sigue líder a falta de dos jornadas, con el mismo balance pero favorecido por el average particular. Tras arrasar en Melilla, parece difícil que las insulares fallen pero el Celta debe seguir presionando. La penúltima jornada lleva al Celta a Logroño, visitando desde las 7 del sábado a un Bosonit en zona media y que el miércoles habrá jugado en Cáceres su encuentro pendiente. Palma afrontará su último duelo como local recibiendo unas horas antes, desde las 16.30 al penúltimo, el Canoe. Si el Celta gana llevará el duelo por el ascenso a la última jornada.